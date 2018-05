După deliberări

Ionuţ Vartic, fostul şef al Gărzii Financiare Suceava şi fost şef serviciu în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, a fost condamnat ieri într-un al doilea dosar instrumentat de procurorii structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Tribunalul Suceava a dispus condamnarea lui Ionuţ Vartic la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, soluție care cuprinde și condamnarea din primul dosar, cu menţiunea că soluţia nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.

În acelaşi dosar a fost condamnată şi Angela Brânduş, inspector în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, la o pedeapsă de 2 ani, 11 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Tot o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, însă de 2 ani, 3 luni şi 10 zile, a primit omul de afaceri Corneliu Ciuchea, administratorul firmei Valea Obcinilor. Și în cazul acestuia pedeapsa include și condamnarea din dosarul anterior.

În cazul celei de-a patra persoane trimisă în judecată în acest dosar, inspectorul Mihai Gogu, tot de la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală, judecătorii au dispus amânarea aplicării pedepsei de 6 luni pe perioada unui termen de încercare în care nu are voie să comită infracţiuni cu intenţie.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie, în perioada 1-6 martie 2014, Ionuţ Vartic a fost determinat cu intenţie de afaceristul Corneliu Ciuchea să îşi îndeplinească în mod defectuos atribuţiile de serviciu. În acest sens, i-ar fi cerut subordonatei sale Angela Brânduş să nu dispună măsurile legale ce se impuneau a fi aplicate cu ocazia unui control efectuat într-un club din Botoşani.

În schimb, Angela Brânduş a distrus cu intenţie o notă explicativă şi a falsificat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu prilejul întocmirii acestuia, prin omisiunea de a insera toate cele patru contravenţii existente. Documentul a fost semnat şi de inspectorul Mihai Gogu, coleg în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală, fără a lua cunoştinţă de conţinutul acestuia şi fără a face verificările necesare în condiţiile legii.

În acest dosar prejudiciul a fost calculat la de 35 lei, sumă care trebuia confiscată la momentul controlului.

Ionuţ Vartic mai are o condamnare de 1 an şi 6 luni cu suspendare sub supraveghere

Acesta este cel de-al doilea dosar în care este condamnat Ionuţ Vartic. Precedentul s-a soldat cu o condamnare de 1 an şi 6 luni cu suspendare sub supraveghere, iar această condamnare este definitivă. Vartic a fost găsit vinovat pentru săvârşirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi a fost achitat pentru complicitate la delapidare.

În acelaşi dosar, Corneliu Ciuchea, administratorul firmei Valea Obcinilor, a primit o pedeapsă de 2 ani şi 4 luni cu închisoare sub supraveghere. A treia persoană care a primit condamnare în dosar este Lucica Botuşanu, administratorul de la SC Botuşanu Com SRL Fălticeni, care a primit 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Al patrulea inculpat din acest dosar, Filuţă Cerlincă, administratorul pensiunii “La Filuţă” din Mălini, a fost achitat de judecătorii suceveni.

Trebuie spus că Filuţă Cerlincă a fost acuzat că l-ar fi sprijinit financiar pe Ionuţ Vartic cu ocazia unei petreceri, lucru care nu s-a putut dovedi cu probe.

Procurorii DNA au detaliat şi pentru ce anume s-a dispus trimiterea în judecată, soldată ulterior cu soluţiile de condamnare. Mai exact, în zilele de 15 mai, 17 iunie şi 5 decembrie 2014, Ionuţ Vartic, în calitate de inspector-şef antifraudă în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava – Serviciul Control nr. 5, i-a transmis sms-uri lui Corneliu Ciuchea, în vederea transmiterii mai departe de informaţii ce nu erau destinate publicităţii, pe care le obţinuse în virtutea funcţiei sale, devoalând controale inopinate ce urmau să fie efectuate la diverşi agenţi economici de către inspectori antifraudă.

„Scopul acestor divulgări a fost, pe de o parte, încercarea de a proteja operatorii economici agreaţi de Ciuchea Corneliu, iar pe de altă parte de a obţine pentru sine bunuri şi foloase necuvenite. În perioada martie-noiembrie 2014, inculpatul Ciuchea Corneliu a pretins şi a primit de la inculpata Botuşanu Lucica suma totală de 90.000 de lei, în tranşe lunare de câte 10.000 de lei, lăsând-o să creadă că, prin influenţa pe care o are asupra unui funcţionar public neidentificat numit <Doctorul>, ar putea determina protejarea firmei acesteia din urmă în ceea ce priveşte controalele fiscale”, se arăta în comunicatul DNA din momentul trimiterii în judecată.