Învăţământ

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare” Cajvana a organizat miercuri, 9 mai, diverse activităţi culturale la care au participat elevi şi cadre didactice, marcând în acest fel Ziua Europei. În prima parte a zilei a avut loc o sesiune de informare în rândul elevilor claselor a VII-a şi a VIII-a, urmată de un concurs pe clase. Cuvântul de deschidere i-a aparţinut directorului adjunct al Liceului Tehnologic Cajvana, Iulian Ciotu, profesor de istorie şi geografie, care a vorbit în faţa celor prezenţi despre principalele evenimente istorice ce au avut loc pe 9 mai, „inclusiv despre Declaraţia Schuman, din 1950, prin care şase state: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg, pun bazele UE de astăzi, prin gestionarea în comun a resurselor de cărbune şi oţel, în scopul evitării unui eventual război între rivalii istorici Franţa şi Germania”.

Călătorie imaginară pe continentul european

Concursul organizat de Ziua Europei a constat în prezentări PowerPoint ale câtorva state membre ale UE realizate de echipe formate din trei elevi provenind din clasele a VII-a (A - E) şi a VIII-a (A - E). În această călătorie imaginară pe continentul european s-au evidenţiat aspecte legate de geografia, istoria, cultura, turismul şi gastronomia ţărilor alese. Din juriu au făcut parte Casandra-Daniela Ureche, profesor de istorie şi geografie, şefa comisiei metodice „Om şi societate”, Floarea Tomăscu, profesor cultură civică, precum şi preşedintele consiliului şcolar al elevilor, Savu Sava, elev în clasa a XII-a A. Premiile I, II şi III au fost revendicate în această ordine de către clasele a VIII-a A (George Crăciun-Pîţu, Viorica Lucan şi Alexandra-Gabriela Hariuc), care au avut ca temă de studiu Grecia, a VII-a A (Alex Şoldan, Larisa-Ana Chirescu şi Gabriela Pîţu), cu tema Franţa, şi clasa a VIII-a B (Teodora-Camelia Seserman şi Nicoleta Tomescu), cu tema Austria. La sfârşit, toţi cei 30 de elevi implicaţi au primit diplome şi plase textile conţinând materiale informative legate de Europa şi UE.

„Simboluri Europene”

Evenimentul a fost organizat de Floarea – Anastasia Mitrofan, profesor cultură civică – studii sociale, prin intermediul proiectului „Promotori pentru democraţie europeană”, desfăşurat la nivel naţional de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Group of the European Youth for Change (GEYC) şi Asociaţia Pro-Democraţia (APD).

Prof. înv. primar Lidia Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ştefan cel Mare” Cajvana, ne-a spus că şi elevii clasei a VI-a D, coordonaţi de profesoara Casandra Lucan, au desfăşurat activitatea „Simboluri Europene”, în cadrul proiectului educaţional „9 Mai – Ziua Europei”. „Prin această activitate s-a urmărit educarea copiilor în vederea cunoaşterii semnificaţiei şi a simbolurilor Uniunii Europene, documentarea şi informarea de către elevi în ceea ce priveşte rolul şi importanţa Uniunii Europene în viaţa cetăţenilor”, a explicat profesoara Casandra Lucan.