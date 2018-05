Critici

Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache consideră că tandemul format din liderul PNL, Ludovic Orban, şi preşedintele ţării, Klaus Iohannis, „este toxic” pentru România. Virginel Iordache a declarat că în momentul de faţă se repetă acelaşi mod de operare din 2015, când a fost demis premierul Victor Ponta. „Atunci Klaus Iohannis a cerut, de cinci ori, demisia premierului. Tot atunci a fost iniţiat un demers pentru începerea urmăririi penale a premierului. La scurt timp după aceea, <a trebuit să moară oameni> pentru ca Guvernul să fie schimbat. Acel film se repetă astăzi, respectându-se acelaşi scenariu. Şi în 2015, şi acum, preşedintele Iohannis a dorit şi doreşte să dea jos o guvernare legitimă, votată în alegeri de majoritatea românilor, o guvernare care produce creştere economică şi mai mulţi bani în buzunarele românilor”, a spus Iordache. El a adăugat că şeful statului a dorit şi doreşte şi acum, prin mijloace care afectează grav statul de drept, să dea jos un guvern ales, care face performanţă pentru România, care asigură o dezvoltare durabilă a ţării, care a mărit veniturile românilor.

„Să ne amintim cum guvernul legitim al PSD a fost dat jos cu o înscenare judiciară făcută de procurorii DNA premierului de atunci, Victor Ponta. Înscenarea a fost demontată de instanţă, dar, între timp, guvernarea a fost pierdută, România a pierdut un an, a stagnat un an cu guvernarea scoasă din pălărie de Klaus Iohannis. Şi nu am auzit un cuvânt de regret din partea lui Klaus Iohannis”, consideră senatorul PSD. El a spus că dacă ar fi trebuit făcută o plângere penală pe numele cuiva din conducerea ţării, atunci pe numele lui Klaus Iohannis trebuia făcută, acesta meritând să fie cercetat pentru subminarea democraţiei cu mijloace şi instrumente neconstituţionale.

Virginel Iordache a mai declarat că în prezent pare să se repete modul de operare din 2015, Klaus Iohannis începând deja să ceară demisia premierului desemnat legal şi democratic. Iordache a arătat că o plângerea penală „e pusă deja în mişcare”, autorul acesteia fiind „muzicantul” Ludovic Orban, „care caută cu disperare să arate membrilor PNL că există, interpretând, după ureche, o melodie care i-a fost şoptită de la Cotroceni şi care poluează fonic România”. El consideră că „acest demers jalnic”, al tandemului Orban-Iohannis, este toxic, antidemocratic, de nerespectare a votului popular din 16 decembrie 2016 şi aduce prejudicii grave României şi românilor, atât în plan intern, cât şi internaţional. „Întrebarea pe care ne-o punem cu îngrijorare este: la ce au de gând să dea foc acum?”, a încheiat Iordache.