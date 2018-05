Bilanţ

Profitând de faptul că în noaptea de sâmbătă spre duminică (19/20 mai) muzeele au avut porţile deschise, mii de suceveni şi nu numai au vizitat Cetatea de Scaun, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Ştiinţele Naturii, accesul vizitatorilor fiind gratuit în intervalul 18:00-24:00, mai puţin în Muzeul Satului Bucovinean, unde accesul gratuit a fost între orele 18:00-20:00. Noapte Muzeelor a atras cei mai mulţi vizitatori la Cetatea de Scaun a Sucevei şi la Muzeul de Istorie. Din totalul de 9.168 de vizitatori din seara de 19 mai, 3.233 au vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei şi 3.155 au vizitat Muzeul de Istorie. Alţi 2.350 au trecut pragul Muzeului de Ştiinţele Naturii şi 430 au vizitat Muzeul Satului Bucovinean.

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că s-a înregistrat o scădere faţă de anul 2017 cu 394 de vizitatori, pentru că vremea a fost puţin capricioasă, pe parcursul serii de sâmbătă fiind şi ceva precipitaţii, dar şi pentru că Hanul Domnesc este închis din cauza reparaţiilor efectuate de proprietar. „Spectacolul folcloric programat a se desfăşura în Muzeul Satului Bucovinean a fost anulat din cauza precipitaţiilor. Hanul Domnesc nu a fost deschis deoarece proprietarul a schimbat centrala termică, a făcut zugrăveli şi în acest moment imobilul este în curăţenie. În fiecare an venim cu un program diversificat. Anul acesta am preferat să punem în valoare profesorii şi elevii de la Colegiul de Artă Suceava, motiv pentru care, alături de Muzeul Bucovinei, avem ca parteneri Casa Corpului Didactic <George Tofan> Suceava şi Colegiul de Artă”, a spus Emil Ursu.

El a completat că pe parcursul întregului an, Muzeul Bucovinei vine cu diverse activităţi, în special de educaţie muzeală pentru tânăra generaţie, dar nu numai. „Noaptea Muzeelor este un prilej de sărbătoare, un prilej de a ieşi din casă, de a vizita muzeele, care, vrem, nu vrem, sunt ale oraşului”, a concluzionat Emil Ursu. La Muzeul de Istorie intrarea a fost gratuită la toate expoziţiile, cu excepţia expoziţiei Maşinile lui Leonardo DaVinci.

Emoţie de scenă

Muzica de bună calitate a primat în acest an la Noaptea Muzeelor. Atât la Muzeul de Istorie, cât şi la Muzeul de Ştiinţele Naturii au avut loc concerte susţinute de elevi şi profesori de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. La Muzeul de Istorie, recitalul „Muzica - Lumina Nopţii”, desfăşurat în Sala de conferinţe, a fost organizat de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava şi Muzeul Bucovinei Suceava, şi s-a bucurat de un mare succes în rândul publicului.

La Muzeul de Ştiinţele Naturii, după ora 19:00, Trupa Fine Jazz Combo - In The Night, prof. coordonator Ciprian Andrei Gagiu (sonorizare: prof. Valentin Ianoş – directorul Casei de Cultură a Studenţilor din Suceava), a susţinut un recital de jazz. Deşi a fost programat, iniţial, să se desfăşoare pe esplanada din faţa muzeului, evenimentul cultural nu a putut să fie organizat în aer liber din cauza precipitaţiilor. La Muzeul de Istorie, prof. Mihaiela Săveanu şi prof. Elena Istrate (două flaute şi clavecin), corepetitor prof. Johannes Raimund Onesciuc, au interpretat A. Vivaldi – Concert în Do major. După recital, profesoara de flaut şi forme muzicale Elena Istrate, directorul adjunct al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, ne-a spus: „Am fost plăcut impresionată de calitatea publicului din această sală. Nu mă aşteptam să fie acea emoţie de scenă, acea căldură primitoare. Este un loc în care trebuie să revenim şi cred că voi încheia un parteneriat cu Muzeul Bucovinei, unul special, care să cuprindă concerte educative, recitaluri, prin care să creăm această ambianţă. Atmosfera interpretativă creată aici a fost deosebită”.

Spectacol cu focuri, în şanţul de apărare al cetăţii

La Cetatea de Scaun a Sucevei a avut loc un spectacol cu focuri, în şanţul de apărare, după ora 21:00, susţinut de Ordinul Solomonarilor, la care au participat zeci de vizitatori. Efecte pirotehnice spectaculoase au luminat şanţul de apărare al cetăţii, iar jongleriile cu poiuri cu foc, evantaie şi bâte în flăcări i-au impresionat pe vizitatori. Cei prezenţi la programul solomonarilor s-au bucurat de spectacolul tainic, mistic, intens, cu lupte cu bâte în flăcări, dueluri şi jonglerii primejdioase. Şi în acest an, Muzeul Bucovinei, împreună cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu“, Muzeul “Mihail Sadoveanu”, Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” şi Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni, a organizat Noaptea Muzeelor în duplex Suceava – Fălticeni. De la ora 18:00 şi la ora 20:30, în faţa Muzeului de Istorie au fost puse la dispoziţie autocare cu care vizitatorii au călătorit, gratuit, dintr-un oraş în altul cu scopul vizitării obiectivelor muzeale şi pentru a lua parte la surprizele muzicale pregătite.





Sindicaliştii suceveni din muzeu au purtat tricouri personalizate

Este al doilea an consecutiv când Sindicatul MUSEUM al salariaţilor Muzeului Bucovinei organizează, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Noaptea Muzeelor, un protest datorat faptului că în România doleanţele lucrătorilor din muzee „au fost şi au rămas ignorate de toate guvernările de până acum”. Sindicaliştii suceveni au purtat tricouri personalizate. Acţiunea lor de protest nu a afectat cu nimic buna desfăşurare a evenimentelor prilejuite de Noaptea Muzeelor.

Preşedintele Sindicatului MUSEUM, Cristi Gheorghe Moldoveanu, a declarat că problemele cu care se confruntă angajaţii muzeelor din România sunt grave. „Noi ne-am alăturat protestelor organizate la nivel naţional de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Mass-Media. Deşi ne aflăm în anul Centenar şi suntem în centrul majorităţii manifestărilor ocazionate de acesta, prin noua Lege cadru a salarizării (nr.153/2017) angajaţii din muzee sunt în continuare discriminaţi, chiar şi faţă de alte ramuri din aceeaşi Familie Ocupaţională (cum este cazul, de exemplu, al instituţiilor de spectacole), deşi vorbim de maximum 5.000 de salariaţi la nivel naţional, efortul bugetar devenind astfel insignifiant. Încercăm să aducem în mişcarea noastră cât mai multe muzee din ţară, pentru că aici suferim. Cred că aici este punctul slab pe care ni l-au ghicit şi cei care emit legile. Au văzut că nu este o consecvenţă sau nu este o unitate în reacţiile noastre şi atunci profită în acest lucru”, a declarat Cristi Gheorghe Moldoveanu.

Emil Ursu: „Muzeele şi bibliotecile au fost executate odată cu noua lege cadru a salarizării, Legea 153/2017”

Directorul Emil Ursu ne-a spus că este unul dintre iniţiatorii şi semnatarii unei scrisori deschise prin care s-au semnalat nemulţumirile salariaţilor din muzee. Tot el a ieşit de mai multe ori în spaţiul public şi a vorbit despre situaţia salarizării din muzee. „Este întotdeauna discutabilă, însă atâta vreme cât în preajma anului Centenar cineva s-a gândit să execute, cred că nu este forţat termenul, muzeele şi bibliotecile, două dintre cele trei depozitare de memorie culturală, sigur că trebuie să ne punem nişte întrebări. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu putem să nu ne punem o întrebare, fără a se înţelege altceva, fără a se înţelege că avem ceva cu colegii din instituţiile de spectacole, cum se face că acolo salarizarea este cu mult peste salarizarea din muzee sau biblioteci. Există fără îndoială o raţiune, şi dacă privim termenele la care creşterile salariale au avut loc, cred că nu trebuie foarte multe explicaţii. Rămânem la ideea că muzeele au o mare responsabilitate, alături de ele şi bibliotecile. În mâinile acestor angajaţi din muzee şi biblioteci, alături de angajaţii din arhive, este moştenirea culturală a acestei naţii. Muzeele şi bibliotecile au fost executate odată cu Legea 153/2017”, a explicat directorul Muzeului Bucovinei, cu dezamăgire... că cei aproximativ 5.000 de salariaţi la nivel naţional nu contează pentru cei care emit legi.