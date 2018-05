Săptămâna voluntariatului

Peste 1.000 de elevi, cadre didactice, voluntari au participat joi, 17 mai, la acțiunea „Fii conștient, nu dependent”, acţiune ce se înscrie în programul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, ediţia a VIII-a, ce se desfăşoară în perioada 14 – 18 mai. În jurul orei 12:00, s-a organizat un marş antiviolenţă, antidrog, antitutun şi de prevenire a accidentelor rutiere la care au participat elevi din 20 de unități școlare din municipiul Suceava, dar și din Drăgoiești și Hănțești. Traseul ales de organizatori pentru marş a fost esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava – Prefectură, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” – Hotel Bucovina – Primăria Suceava şi retur, până în faţa Instituţiei Prefectului Suceava. Organizatorii (Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” şi Asociaţia „Alecs Group” Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava) au declarat că acţiunea de joi are ca scop sensibilizarea opiniei publice şi a factorilor de decizie în vederea prevenirii consumului de droguri, plante etnobotanice şi tutun, a violenţei şi a accidentelor rutiere.

Conștientizare și responsabilizare

Psihologul Constantin Alecsa, preşedintele Asociaţiei ”Alecs Group” Suceava, a spus că la fel ca în fiecare an, „încercăm să organizăm acest eveniment pentru a combate alcoolul, drogurile, violenţa, accidentele rutiere, pentru a atrage atenţia că există şi altfel de participanţi la trafic, nu numai conducători auto şi maşinile lor. Ne dorim din ce în ce mai mult ca tinerii să conştientizeze care sunt responsabilităţile, mai ales că unii dintre aceşti tineri vor deveni în curând conducători auto. Am pornit de la 700 și ceva de copii, acum șapte ani, și am ajuns la peste 1.000, cu voluntari și din afara municipiul Suceava. De la an la an, noi creștem. Este bine că mergem prin școli și făcând educație rutieră, copiii întreabă când mai facem o simulare a unui accident rutier”. Tinerii au venit la marş cu pancarte și stegulețe, pe care erau scrise diferite mesaje:„Spune Nu drogurilor și tutunului!”, „Violența este arma celor slabi!”, „Trăiește-ți viața. Nu o fuma!”, „Siguranța noastră este și în mâinile voastre!”, „Avem nevoie de liniște în familie și societate!”, „Voluntariat – un mod de viață!”, „Bucură-te de viață!”, „Decide pentru viața ta!”. „Șofatul nu este o joacă!”, „Ca să nu faci accident, Tu în trafic fii prudent!” etc.

Un semnal de alarmă

Președintele Asociaţiei de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv”, prof. Mihai Greciuc, le-a mulțumit tuturor directorilor de școli, consilierilor educativi care au sprijinit acțiunea „Fii conștient, nu dependent”, la care au participat peste 1.000 de elevi și cadre didactice. „Vrem să sensibilizăm opinia publică și să-i facem pe elevi să conștientizeze că, din păcate, consumul de alcool, tutun, droguri nu le face bine, dimpotrivă, le afectează starea de sănătate”. Tatiana Vîntur, inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, prezentă la eveniment, ne-a spus: „Aceste activități au un impact deosebit asupra elevilor, asupra mediului educațional, dar și asupra comunității. Este important să transmitem un astfel de mesaj, un semnal de alarmă, astfel încât tinerii să conștientizeze alegerile pe care le fac în viață, în viitorul pe care și-l propun să fie cât mai liniștit și adecvat”.

Promovarea unui stil de viață sănătos, civilizat

Printre elevii care au participat la marș am întâlnit-o pe Ioana Onofreiciuc, de la Școala Gimnazială „Miron Costin”, care ne-a spus că a venit la acțiune pentru a arăta că „violența este un fum care trebuie să se risipească” și „pentru a promova bunătatea”. Profesoara Elena Roboschi, de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, a venit cu elevii din clasa la care este dirigintă: „Am venit cu elevii pentru a promova un stil de viață sănătos, civilizat, care poate fi format de la vârsta lor. Ei trebuie să conștientizeze importanța unei vieți frumoase, unei vieți în stilul copilăriei lor, care este baza unei vieți viitoare, a unui stil de viață sănătos în viitor. Aceste acțiuni le crează copiilor o anumită emoție, o anumită stare de bine, care, la un moment dat, este suportul pentru a avea modele, de a se folosi de ele în viață”. Tot joi, în centrul municipiului Suceava, a avut loc şi simularea unui accident rutier cu intervenţia efectivelor de la ISU Suceava, a voluntarilor Asociaţiei Creştin Medicale „Christiana” Suceava şi a Societăţii Crucea Roşie Suceava. Acţiunea este sprijinită de Remat SC Alin For You SRL, ce a pus la dispoziţie două autoturisme pentru efectuarea simulării accidentului rutier, şi de elevii Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana”, ce au oferit primul ajutor victimelor simulării accidentului rutier.