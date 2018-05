Gura Humorului

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Sf. Andrei" Gura Humorului s-au desfășurat, cu prilejul sărbătoririi Zilei Europei, mai multe activități interactive menite să evidențieze importanța promovării valorilor Uniunii Europene în rândul elevilor. Activitatea ”Uniți în diversitate – Culorile Europei” a oferit elevilor posibilitatea să exprime într-o paletă diversă de culori frumusețea drapelelor câtorva dintre țările membre ale Uniunii Europene. Consilierul educativ, prof. Isabella Maria Istrate, a explicat că „sub îndrumarea profesorilor educatori Lucica Pădureț, Lucica Țebrean și Alexandru Pădureț și uniți de mirajul culorilor, elevii claselor a III-a A, a IV-a B, clasa pregătitoare, I A, a VI-a A și a VI-a B au călătorit în câteva țări europene și au însuflețit cu mânuțele lor drapelele acelor țări. Uniți în ideea de a sărbători Ziua Europei, și elevii claselor I A, a VI-a C și a VIII-a C, îndrumați de profesorii Călina Dulgheru și Maria Corduneanu, au însuflețit prin culoare monumente importante din capitale europene”.

„9 Mai - Ziua Europei”, la Uniunea Polonezilor din România - Suceava

Activitățile au continuat și prin parteneriatul educațional ”Europa prin ochi de copil”, coordonat de prof. Lucica Țebrean, prof. Isabella-Maria Istrate, prof. Rybanna-Elena Sabin de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Sf. Andrei" Gura Humorului, împreună cu prof. Petronela Otilia Moroșan și prof. Iadwiga Pamparău, de la Școala Gimnazială “Krystyna Bochenek” Poiana Micului, și Uniunea Polonezilor din România ,,Dom Polski” Suceava. În cadrul parteneriatului, activitatea „9 Mai - Ziua Europei” s-a desfășurat la Uniunea Polonezilor din România - Suceava, unde profesorii coordonatori, împreună cu elevii au organizat expoziția tematică ”La mulți ani, Europa!”, cât și un moment cultural-artistic, ”Europa la ceas aniversar”, în care elevii au audiat Imnul Uniunii Europene, au cântat melodii populare românești și poloneze, au dansat dansuri tradiționale și au recitat poezii. Elevii au vizitat cu această ocazie și sediul Uniunii Polonezilor din România ,,Dom Polski” Suceava, unde au primit revista Uniunii, cât și brățări cu drapelul Poloniei. Activitatea s-a încheiat cu o vizită la Cetatea de Scaun a Sucevei, unde elevii au făcut o incursiune în lumea domnitorului Ștefan cel Mare.