La Universitatea „Babeş-Bolyai”

Liderul promoţiei 2018 a Facultăţii de Matematică - Informatică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” este o tânără din judeţ, care a încheiat cei trei ani de facultate cu media 9,90.

Prima dintre cei peste 100 de absolvenţi ai specializării Matematică - Informatică, Olimpia Brădăţan mărturiseşte că nu a vânat şi nu a învăţat niciodată pentru a bifa note mari, ci rezultatele au venit firesc, ca urmare a pasiunii sale pentru studiu, pentru lucrurile noi, pentru ştiinţele exacte.

Spune că gestionarea atentă a timpului, concentrarea şi simţul responsabilităţii au ajutat-o să facă faţă cu brio tuturor îndatoririlor, astfel că notele mari nu au însemnat neapărat sacrificarea timpului liber sau nopţi albe pentru a trece de sesiunile de examen.

„Nu am alergat după note, nu am pornit cu ideea că trebuie să fiu prima, ci am învăţat din pasiune. Pot spune că am o memorie bună, construită în timp datorită matematicii, iar cheia acestui rezultat a stat în dozarea eficientă a timpului, organizare, fără nopţi albe, nedormite”, povesteşte suceveanca.

Nu doar etapa studenţiei a încheiat-o din postura de lider, Olimpia fiind şefă de promoţie şi în liceu, absolvind Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, profilul matematică – informatică, intensiv engleză, cu o medie aproape de maxim.

A ales facultatea cu gândul de a-şi croi ulterior o carieră la catedră, însă un stagiu de practică în cadrul unei multinaţionale, în domeniul IT, i-a schimbat perspectiva în ceea ce priveşte alegerea profesiei. Olimpia este angajată de aproape un an de zile la o multinaţională din Cluj, fiind recrutată în cadrul companiei încă de pe băncile facultăţii.

Cât despre cei trei ani de cursuri, Olimpia spune că „au trecut extrem de repede, au zburat”, iar absolvirea facultăţii este „împlinire sufletească şi emoţională”.

„Cei trei ani nu au fost un bau-bau, mulţi când aud de Matematică - Informatică se gândesc că e un chin, dar nu e aşa. Nu am avut o disciplină preferată, din toate am avut de învăţat câte ceva, iar profesorii au fost extraordinari, fără atitudini de superioritate, ci cu glume, umor, iar relaţia profesor - elev a fost aşa cum trebuie”, a mai completat Olimpia.

„Indiferent de drumurile pe care le veţi urma, fiţi mereu învingători!”

„Astăzi începe viitorul meu, astăzi începe viitorul nostru.... Parcă am mai trecut cu toţii odată prin aceleaşi emoţii şi trăiri, la terminarea liceului. Sunt sigură că gândurile de atunci îşi găsesc şi astăzi sensul firesc în preocupările generaţiei noastre. Naivi, cu paşi timizi, am păşit cu toţii în întâmpinarea studenţiei: (...) cursuri împrumutate de la colegii mai consecvenţi, întâlniri pentru diferite proiecte care s-au finalizat cu relaţii de prietenii pe viaţă, pachete cu mâncare de acasă, împărţite cu colegii, sau ieşiri în oraş, care erau povestite apoi la cursurile de a doua zi. Toate aceste momente ne-au conturat etapa studenţiei, pe care o marcăm astăzi, împreună”.

Aşa şi-a început Olimpia discursul rostit în calitate de şefă a promoţiei 2018, în cadrul ceremoniei de absolvire de săptămâna trecută.

Despre festivitate, tânăra a povestit că a fost copleşitoare, având în vedere emoţiile care au cuprins-o, mai ales că alături i-au fost părinţii, cei care pe parcursul facultăţii au susţinut-o permanent, moral şi material.

„Şi pentru că în emoţia de final nu se regăsesc doar studenţii şi profesorii, ci şi părinţii noştri –termenii necunoscuţi ai acestei ecuaţii academice, cei care ne-au oferit tot sprijinul de când am plecat de acasă şi ne-au reîncărcat conturile mereu, le mulţumim! Dragi părinţi, vă rugăm să nu vă faceţi griji: promitem să ne angajăm în IT, să avem salarii mari şi să fim independenţi. Vă mulţumim că aţi muncit din greu pentru ca noi să ne îndeplinim visul cu care am pornit pe acest drum, acum trei ani! Sunteţi minunaţi!”, a mai rostit Olimpia în discursul său.

Şi a încheiat cu un cuvânt adresat colegilor săi, un mesaj optimist de încurajare: "Dragi colegi, chiar dacă ne luăm rămas-bun, sper că v-aţi bucurat de anii de facultate, aşa cum am făcut şi eu. Sper că, în acest algoritm al devenirii, etapa studenţiei aţi trecut-o cu succes. Sper să ne revedem real sau virtual, în continuare, la cafelele de dimineaţă, chiar dacă ne vom răspândi prin toată lumea. Nu încetaţi niciodată să vă exploraţi capacităţile şi indiferent de drumurile pe care le veţi urma, fiţi mereu învingători!"

Olimpia vrea să-şi continue studiile, iar cel mai probabil va alege un program de master în IT, de la Universitatea „Babeş-Bolyai”.