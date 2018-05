Nenorociri

Două accidente cu consecinţe grave au avut loc duminică, în condiţii de ploaie şi carosabil ud. O bătrână în vârstă de 82 de ani a murit, în timp ce alte şase persoane au ajuns la Urgenţele Spitalului Judeţean Suceava, în interval de aproximativ o oră. Ziua de ieri a demonstrat încă o dată că atunci când sunt condiţii de deplasare mai vitrege, în speţă carosabil umed, imediat apar şi accidente rutiere. Asta cu atât mai mult în zilele de la final de săptămână, când pe străzi sunt şi mulţi şoferi care nu conduc zi de zi. Accidentele nu pot fi puse în principal pe seama condiţiilor de drum ci pe modul în care conduc unii dintre şoferi, care nu realizează riscurile şi că nu pot rula cu aceleaşi viteze ca atunci când şoseaua este uscată.

„Am văzut Loganul de-a latul în faţa mea şi nu am avut ce să fac”

Primul dintre accidente s-a înregistrat în jurul orei 14.00, pe E 85, în apropiere de intersecţia cu drumul judeţean spre Pătrăuţi.

Un bătrân în vârstă de 84 de ani, din Rădăuţi, conducea un autoturism Dacia Logan, circulând pe direcţia spre Suceava.

În împrejurări care urmează a fi stabilite, Dacia a fost acroşată de un Opel Corsa care venea din spate. Autoturismul Dacia a intrat în derapaj şi a ajuns pe contrasens. Aici, Dacia a fost lovită extrem de violent în partea lateral-dreapta de o Skoda care venea dinspre Suceava.

Şoferul autoturismului Skoda a declarat: „Dacia mi-a ieşit în faţă în zece metri, asfaltul se vede cum era, am frânat dar am mers ca pe sanie... dacă făceam stânga intram în coloana de maşini, nu am avut viteză dar nu am avut ce să mai fac. El (n.r. şoferul Daciei Logan) s-a atins cu maşina albă (n.r. Opel Corsa) şi nu mai avea control, am văzut Loganul de-a latul în faţa mea şi nu am avut ce să fac”.

Şoc prea puternic pentru o bătrână de 82 de ani

La faţa locului au intervenit modulul SMURD al Detaşamentului de pompieri Suceava, cu o ambulanţă SMURD TIM şi o autospecială pentru descarcerare, plus două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Din păcate, şocul impactului din lateral a fost prea mare pentru Maria Trihuc, în vârstă de 82 de ani, pasageră în Dacia Logan.

Diana Munteanu, medic în cadrul SMURD Suceava, a declarat:

„La faţa locului am găsit o persoană de sex feminin, în vârstă de aproximativ 80 de ani, în stop cardio respirator. Persoana a fost scoasă de cineva înainte de sosirea echipajul de descarcerare, noi am găsit-o în poziţie decubit dorsal. Imediat ce am ajuns am început manevrele de resuscitare dar, din păcate, pacienta nu a ieşit din stop şi a trebuit să constatăm decesul”.

Alţi doi ocupanţi ai Daciei, inclusiv şoferul, soţul femeii decedate, au fost preluaţi de ambulanţe şi transportaţi la Spitalul Judeţean Suceava. Aceştia urmau să fie investigaţi suplimentar, existând riscul unor leziuni interne, având în vedere impactul foarte violent.

Cauza accidentului, în curs de stabilire

Şoferul autoturismului Opel Corsa, un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Iaşi, a declarat că probabil şoferul Daciei Logan a vrut să vireze stânga şi atunci l-ar fi acroşat pe el. Se pare că Opelul era deja în depăşirea Daciei la acel moment. Bărbatul din Iaşi a mai declarat că Skoda care venea dinspre Suceava nu avea aprinse luminile de întâlnire, cauză din care nu ar fi fost vizibilă. Având în vedere aceste declaraţii contradictorii şi cum s-a produs accidentul este greu de spus cine este vinovat şi în ce condiţii s-a produs primul impact, dintre Opel şi Dacia. Acest prim impact este cel care a condus la al doilea impact, cel cu final tragic pentru femeia în vârstă de 82 de ani.

Accident cu patru răniţi, după ce o şoferiţă a scăpat maşina de sub control

Al doilea accident s-a înregistrat în jurul orei 15.00, pe DN 17, în pădurea de la Ilişeşti, în apropiere de intersecţia cu drumul judeţean spre Ciprian Porumbescu.

O femeie în vârstă de 40 de ani, aflată la volanul unui Ford, circula dinspre Gura Humorului spre Suceava, şi, în curbă la stânga, pe carosabil ud, a pierdut controlul asupra volanului. Maşina a derapat şi s-a rotit pe carosabil, intrând pe contrasens, unde s-a lovit cu partea din spate de un autocar.

În autoturism se mai aflau fiul şi fiica femeii de la volan, minori, dar şi tatăl acesteia. Toţi cei patru erau în stare de şoc, însă conştienţi şi stabili hemodinamic.

Cei patru au fost preluaţi de ambulanţe şi transportaţi la Spitalul Judeţean Suceava.

Şoferul autocarului, care nu avea călători, a povestit că a văzut cum un autoturism de pe sens opus se învârte pe carosabil şi a frânat. El a relatat că oprise deja când autoturismul a intrat în autocar.

Un poliţist şi un jurnalist au acordat primul ajutor victimelor de la Ilişeşti

Primii care au intervenit la locul accidentului de la Ilişeşti şi au acordat primul ajutor victimelor au fost comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al poliţiei, şi colega noastră, Dana Humoreanu, care este voluntar în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Ofiţerul se afla în trafic şi a ajuns primul la locul accidentului, la câteva minute ajungând şi colega noastră.

Aceştia i-au acordat primul ajutor femeii de la volan, căreia i-au curăţat o plagă de la cap, în timp ce copiii acesteia, care erau în stare bună, au fost mutaţi în autocar. Femeia de la volan şi tatăl acesteia, care erau confuzi şi cu traumatisme vizibile, au fost menţinuţi în maşină până la sosirea ambulanţelor, aşa cum cer procedurile în astfel de cazuri.