Casă nouă

Asociaţiile profesionale Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentişti şi Asociaţia Medicilor Generalişti Suceava funcţionează, de vineri, într-un nou sediu, inaugurat sub titulatura „Casa Medicilor”, situat în centrul municipiului reşedinţă de judeţ, vizavi de Biserica Sfântul Dumitru.

La inaugurare au participat conducerile celor trei asociaţii, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii medicale din judeţ – Direcţia de Sănătate Publică, Spitalul de Urgenţă Suceava, Casa Asigurărilor de Sănătate. Slujba de sfinţire a fost oficiată de preotul paroh al Bisericii Sfântul Dumitru, Nicolae Horga, iar la final acesta a dăruit gazdelor o icoană.

Preşedintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Sorin Hîncu, a declarat că „am avut preocupări de mai mult timp să avem un sediu pe măsura importanţei meseriei de medic şi a activităţii pe care o desfăşoară medicii, dar ne bucurăm că am reuşit acest lucru, care nu mi se datorează mie, ci se datorează întregului colectiv al CM şi al conducerii Colegiului Medicilor Dentişti şi al Asociaţiei Medicilor de Medicină Generală. Astfel, a fost posibil să putem să inaugurăm acest sediu central, unde vom putea să fim oricând la dispoziţia colegilor noştri”.

Dr. Hâncu a mai spus că filiala judeţeană a CM este printre „cele mai bine cotate şi apreciate la nivel naţional” şi că este singurul colegiu din România care organizează, pentru al şaptelea an consecutiv, Conferinţa Zilele Medicale ale Sucevei, în acest an fiind deja anunţată participarea a peste 500 de invitaţi din ţară şi străinătate.

„Suntem deja cunoscuţi în toată ţara, avem invitaţi şi din străinătate şi vom continua pe acest drum, iar sediul acesta nu face decât să ne aşeze pe treapta pe care noi credem că ar trebui să fim”, a subliniat dr. Hîncu.

Noul sediu a fost achiziţionat exclusiv prin contribuţia medicilor suceveni, cu 180.000 de euro

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti, dr. Gabriel Gospodaru, a mulţumit conducerilor CM Suceava şi AMMG Suceava pentru implicare şi şi-a exprimat speranţa ca, prin vizibilitatea pe care o are noul sediu, să fie găsiţi mai uşor de autorităţile administrative şi politice atunci „când au plăcerea şi nevoia să se consulte în probleme care ţin de sistemul sanitar judeţean şi chiar naţional”.

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Medicină Generală, dr. Irina Franciuc, a declarat că şi-a dorit ca cele trei asociaţii profesionale să funcţioneze sub acelaşi acoperiş tocmai pentru a se marca importanţa şi prestigiul misiunii medicului în România.

Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, dr. Irina Badrajan, a subliniat că noul sediu a fost achiziţionat prin efortul comun al medicilor din cele trei organizaţii şi că pentru atingerea acestui obiectiv a fost nevoie de şapte ani.

„Considerăm că acest Colegiu al Medicilor trebuie să fie o organizaţie profesională cu rol hotărâtor în activitatea medicală. Peste tot, în toată lumea, Colegiul Medicilor are o putere foarte mare; fără a fi membru al Colegiului Medicilor nu poţi practica medicina, inclusiv în România, iar noi vrem să arătăm şi prin activitate şi prin felul în care ne manifestăm că am înţeles acest lucru”, a spus medicul. Desfăşurarea activităţii sub aceeaşi cupolă este, potrivit doctorului Irina Badrajan, un semn al unităţii şi solidarităţii pentru că „medicii sunt sub acelaşi jurământ, al lui Hipocrat”.

Cu ocazia inaugurării „Casei Medicilor”, directorul executiv al DSP Suceava, dr. Cătălina Zorescu, a oferit din partea DSP o Diplomă de excelenţă, iar purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a oferit în nume personal o plachetă inscripţionată cu „Stimă şi respect”.

Preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Victor Bleorţu a adresat felicitări gazdelor pentru această realizare, menţionând buna colaborare cu instituţia pe care o conduce.

„Casa Medicilor” are o suprafaţă de 180 de metri pătraţi şi a fost achiziţionată exclusiv prin efortul medicilor suceveni care fac parte din cele trei organizaţii profesionale, cu suma de 180.000 de euro. Amenajarea şi dotarea au costat încă aproximativ 300.000 de lei.