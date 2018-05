Golan în straie sfinte

Un tânăr în vârstă de 30 de ani, îmbrăcat în straie de călugăr, a creat panică, ieri, în centrul Sucevei, după ce a acostat mai multe femei de la care a cerut bani şi găzduire. Una dintre femei a fost urmărită de individ până în sediul firmei unde lucrează, aici acesta încercând să-i smulgă telefonul. Suspectul, care susţine că este călugăr hirotonit în Grecia, la Athos, a fost găsit la Biserica Sf. Înviere de către şeful Poliţiei Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, şi predat ulterior judiciariştilor de la Poliţia municipiului Suceava.

Mărturia femeii acostate şi urmărite

Bărbatul a acostat-o pe stradă pe Olga Vasilaş, în centrul Sucevei, cerându-i insistent ajutor, spunându-i că nu are unde să doarmă şi are nevoie de bani.

„Mergeam pe stradă şi aînceput să mă urmărească şi să îmi ceară să îi împrumut bani, că nu are unde sta, să îl primesc acasă... eu am fugit, am intrat la sediul firmei unde lucrez, dar el a intrat după mine în birou… era de faţă colega mea şi încă o femeie cu un copil”, ne-a povestit tânăra.

Scenele s-au petrecut în sediul firmei Atlantis - birou traduceri, proprietatea soţului ei.

„A început să înjure, să fie violent, am scos telefonul să îl fotografiez, iar atunci m-a prins de mâini, m-am luptat, voia să îmi ia telefonul, mă întreba de ce îl filmez şi mă blestema. Colega mea a apăsat butonul de panică şi a spus că vine poliţia, abia apoi s-a speriat şi a plecat. În timp ce mă luptam cu el a pierdut un set de documente”, ne-a mai relatat victima.

Între timp oamenii au început să sune la poliţie.

Ionuţ Vasilaş, soţul femeii, a primit telefon de la aceasta să vină urgent la firmă.

„Am sunat la poliţie, am fost la poliţie, unde soţia a declarat ce s-a întâmplător. Am publicat pe o reţea de socializare ce s-a întâmplat, nu ştiu dacă a durat jumătate de oră şi respectivul a fost identificat în zona unei biserici din centru”, ne-a declarat Ionuţ Vasilaş.

Găsit la biserică de şeful Poliţiei Locale Suceava

Ovidiu Doroftei, şeful Poliţiei Locale Suceava, sesizat că bărbatul îmbrăcat în călugăr este la Biserica Sf. Înviere, era în apropiere şi s-a deplasat imediat la faţa locului.

„L-am găsit într-o discuţie destul de aprinsă cu persoana care vinde obiecte de cult în biserică, care mi-a confirmat că este deranjată de prezenţa sa. M-am prezentat, l-am rugat să mă însoţească afară şi se încercăm să aplanăm situaţia, dar nu era interesat să discute cu mine, spunea că are o nemulţumire, am insistat să ieşim, am discutat cu el câteva momente, iar între timp au ajuns echipajele de Poliţie Locală şi de la Poliţia municipiului Suceava”, a declarat Ovidiu Doroftei.

Se declară călugăr hirotonit la Athos

Bărbatul a fost ridicat de la faţa locului fără incidente şi dus mai întâi la sediul Poliţiei Locale.

Acesta părea a fi în stare de ebrietate şi a spus că este hirotonisit în Grecia, la Athos. El s-a declarat supărat că nu este primit la Arhiepiscopie, pentru a-i fi recunoscut statutul de călugăr, în baza unei hârtii pe care o avea asupra sa.

Bărbatul îmbrăcat în straie de călugăr şi-a pierdut şi o copie după buletin în învălmăşeala din sediul Atlantis. El se numeşte Florea Rus şi este din satul Burca, comuna Vidra, judeţul Vrancea.

Poliţiştii i-au dat o amendă şi i-au dat drumul

Ieri după-amiază, după ce l-au audiat, poliţiştii i-au aplicat o amendă la Legea 61/1991, pentru deranjarea ordinii şi liniştii publice. Aceştia nu au considerat că bărbatul a comis vreo infracţiune şi nici că ar fi motive să îl reţină.