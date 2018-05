Cifre care nu mint

Ministerul Transporturilor a cheltuit în primul semestru al acestui an cu 6,1 miliarde de lei mai puţin faţă de suma repartizată. Din cei 76,9 miliarde de lei pe care i-a avut la dispoziţie, ministerul a cheltuit doar 70,8 miliarde de lei, iar această diferenţă nu îşi are originea în diminuarea capitolelor de cheltuieli de personal, bunuri şi servicii sau asistenţă socială, ci în programele de investiţii pe care ar fi trebuit să le execute Guvernul.

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan susţine că nu este vorba de un management defectuos, ci pur şi simplu de o strategie internă a Guvernului pentru a duce aceste sume necheltuite în alte direcţii.

„Opiniile tuturor specialiştilor în materie fiscal-bugetară converg în sensul în care, pentru încadrarea în deficitul bugetar asumat, de sub 3% din PIB, Guvernul va proceda de o manieră similară ca în anul 2017, diminuând cheltuielile cu investiţiile care se derulează, în principal, prin intermediul Ministerului Transporturilor. În anul 2017, Ministerul Transporturilor a pierdut, la rectificările bugetare, peste 6 miliarde de lei, deoarece ministrul de la acea vreme nu a executat cheltuielile aferente investiţiilor, tocmai ca măsură de siguranţă pentru a <salva> deficitul bugetar”, a arătat Ioan Balan.

Pentru o transparenţă totală, deputatul sucevean i-a adresat mai multe întrebări ministrului Transporturilor, Lucian Şova.

Astfel, Ioan Balan doreşte să afle care este situaţia detaliată a realizării cheltuielilor de investiţii, pentru primul trimestru din anul 2018, respectiv o situaţie cu proiectele de investiţii noi, aflate în responsabilitatea Ministerului Transporturilor (rutier, feroviar, naval şi aerian), demarate efectiv în primul trimestru din anul 2018.

„Solicit o situaţie cu proiectele de investiţii la care s-au demarat lucrări efective de construire (nu proiecte aflate veşnic în proceduri de licitaţie sau în elaborare de studii de fezabilitate, ci proiecte în care s-au deschis efectiv şantierele de lucrări).În condiţiile în care documentul cadru – MasterPlanul General pentru Transporturi – este aprobat de peste 2 ani, iar în conţinutul acestuia există proiecte catalogate drept priorităţi, în mare parte cu termene de finalizare în anul 2021, vă solicit o situaţie detaliată cu stadiul de execuţie pentru fiecare dintre priorităţile cuprinse în MasterPlan. Solicit o situaţie cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura de transporturi (rutier, feroviar, naval şi aerian), pentru care se înregistrează întârzieri la accesarea fondurilor disponibile prin POIM şi care este gradul de risc de dezangajare de fonduri nerambursabile (de ex. Autostrada Piteşti-Sibiu are, potrivit CNAIR, un termen de execuţie care excede cadrul financiar 2014-2020 +n3, adică plus 3 ani suplimentari)”, sunt o parte din solicitările parlamentarului liberal.

Nu în ultimul rând, Ioan Balan doreşte date despre lucrările la şoseaua de centură a municipiului Suceava. Mai exact, deputatul sucevean vrea să afle un termen pe care Ministerul Transporturilor îl avansează pentru finalizarea lucrărilor, adică 15% din lucrările rămase, asta în condiţiile în care CNAIR și-a asumat finalizarea, în regie proprie, a centurii ocolitoare.