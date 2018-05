Selecţie

Lectorul univ. dr. Iuliana Cătălina Pînzariu, de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, a câştigat concursul organizat de Institutul Limbii Române pentru ocuparea postului de lector la primul Lectorat de limba română din Regatul Maroc.

Universitarul sucevean a primit, la sfârşitul săptămânii trecute, şi confirmarea că, în urma propunerilor făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea Mohammed V din capitala Marocului, Rabat, a decis numirea, începând din anul universitar 2018-2019.

Pe continentul african, Institutul a înfiinţat două lectorate de limbă română, la Tunis şi Rabat, universitatea din Rabat fiind prima care a confirmat şi numirea lectorului.

Ambasadorul României în Regatul Maroc, Excelenţa Sa Daniela Bazavan, care în timpul mandatului său s-a implicat activ în promovarea limbii şi culturii române în această ţară, ne-a declarat, ieri, că având în vedere „legăturile tradiţionale între România şi Regatul Maroc, precum şi interesul în continuă creştere pentru efectuarea studiilor în ţara noastră manifestat de către studenţii marocani, îndeosebi în domeniile medicină, farmacie şi stomatologie, prin eforturile conjugate ale Ambasadei României în Maroc şi ale Universităţii Mohamed V din Rabat, în octombrie 2017 a fost semnat acordul de înfiinţare în cadrul acestei prestigioase unităţi de învăţământ a unui Lectorat de limba română”.

Ambasadorul României în Maroc: Lectoratul va facilita învăţarea limbii române de către viitorii studenţi marocani, contribuind totodată la promovarea României în Regatul Maroc

„România a reprezentat un punct constant de sprijin pentru partenerii noştri tradiţionali, îndeosebi în domeniul educaţiei şi formării profesionale, iar Marocul a ştiut să fructifice această colaborare pentru dezvoltarea propriei societăţi. Dovadă în acest sens stă numărul mare de marocani absolvenţi ai studiilor universitare în România, care odată reveniţi în Regatul Maroc pun în aplicare bagajul de cunoştinţe acumulat şi fac cinste ţării noastre prin poziţiile cheie pe care unii dintre ei le ocupă, precum şi numărul actual al cetăţenilor marocani care urmează în prezent studiile în ţara noastră”, a declarat ambasadorul Daniela Bazavan, subliniind că peste 1.350 de studenţi marocani studiază în România.

Excelenţa Sa a explicat că Lectoratul, care beneficiază de sprijinul decanatului Facultăţii de Litere, va deveni operaţional din luna septembrie 2018 şi va facilita învăţarea limbii române de către viitorii studenţi marocani, contribuind totodată la promovarea în Regatul Maroc a României, a limbii, culturii şi civilizaţiei române.

„În prezent, urmare a finalizării procedurilor aferente operaţionalizării Lectoratului de Limba Română, Ambasada României la Rabat împreună cu Decanatul Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Mohammed V desfăşoară o campanie de promovare a Lectoratului în presa marocană şi în rândurile elevilor şi studenţilor marocani pentru înscrierea a cât mai multor doritori la cursurile de limba română”, a mai spus diplomatul.

La rândul său, lectorul univ. dr. Iuliana Cătălina Pînzariu a arătat că lectoratul de limba română care va funcţiona la universitatea din Rabat este cel de-al 54-lea pe care îl are România în lume şi a subliniat implicarea ambasadorului român în susţinerea acestui proiect. Mandatul său la Rabat este de trei ani, revizuibil la începutul fiecărui an academic. Pe durata celor trei ani, ea are statut de detaşat în Corpul lectorilor de limba română acreditaţi de Ministerul Educaţiei.