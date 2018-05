Probleme

Primăria Câmpulung Moldovenesc poate să piardă finanţări de circa 5,6 milioane de euro din cauza proiectului „Suceava – Utilităţi şi mediu la standarde europene”. Primarul acestui municipiu, Mihăiţă Negură, a declarat că primăria intenţionează să depună două proiecte cu finanţare europeană, însă acest lucru este imposibil deoarece pentru aceasta trebuie să obţină certificat fiscal din care să reiasă că nu are datorii. „Practic suntem blocaţi la depunerea de proiecte europene. Din cauza datoriilor pe care le avem în cadrul proiectului <Suceava – Utilităţi şi mediu la standarde europene> nu mai putem să obţinem acest certificat fiscal <pe zero>, cum se spune. Din anul 2017 Guvernul nu a mai alocat nici un leu pentru plata ratelor la acest credit contractat de cele 61 de primării din judeţ pentru proiectul <Utilităţi şi mediu>. În această situaţie primăria nu are fonduri pentru plata acestor rate”, a spus Mihăiţă Negură.

El a arătat că din cauza acestor datorii primăria nu poate să depună, până pe 17 mai, un proiect de 700.000 de euro prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina pentru dotarea cu echipamente medicale a spitalului municipal. Negură a subliniat că până în luna august 2018 municipalitatea intenţionează să depună un alt proiect, de aproape cinci milioane de euro, prin Programul Operaţional Regional, pentru locuinţe sociale şi spaţii verzi, dar şi că acesta nu va putea fi depus în lipsa unui certificat fără datorii. Primarul din Câmpulung Moldovenesc a arătat că pentru anul 2017 municipalitatea trebuie să plătească nu mai puţin de 1,2 milioane de euro rate şi dobânzi la creditul „Utilităţi şi mediu”. „În primul semestru am avut de plată 600.000 de euro, pentru care am obţinut o eşalonare la plată pe cinci ani, prin care am reuşit să salvăm proiectul pentru Muzeul Arta Lemnului. Şi dacă vrem să obţinem un certificat fiscal fără datorii pentru a putea depune proiectul pentru dotarea spitalului municipal va trebui să plătim această sumă de 600.000 de euro. Deci dacă vrem să obţinem un proiect de 700.000 de euro va trebui să plătim 600.000 de euro”, a atras atenţia Mihăiţă Negură.

El a spus că în semestrul doi primăria va trebui să plătească încă 600.000 de euro, rate şi dobânzi la creditul pentru „Utilităţi şi mediu”, în situaţia în care are nevoie de un alt certificat fiscal pentru proiectul pentru locuinţe sociale.

Mihăiţă Negură consideră că singura soluţie pentru a rezolva această problemă ar fi ca la prima rectificare bugetară Guvernul să aloce fondurile pentru plata ratei la creditul pentru proiectul „Utilităţi şi mediu”. El a subliniat că dacă acest lucru nu se va întâmpla, primăria va fi nevoită să reducă din sumele destinate investiţiilor pentru a plăti datoriile pe care le are la acest credit.