Modificări la Codul Fiscal

Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să modifice Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală, dar şi legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, în sensul în care se va insista pe recuperarea prejudiciilor şi nu pe trimiterea la închisoare a celor la care au fost constatate. Ministrul Finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, ieri, la Suceava, că modificarea Codului Fiscal va fi făcută astfel încât mediul de afaceri să aibă parte de predictibilitatea în acest domeniu pe care o solicită. Teodorovici a spus că la Ministerul de Finanţe a început deja un proces de analizare a fiecărui articol din cele două coduri, fiind trimise şi scrisori către toate structurile reprezentative care pot ajuta la îmbunătăţirea legislaţiei. „Ce vrem să facem? Vrem o simplificare. Nu plecăm de la ideea de a modifica altceva. Toată lumea va fi consultată. În a doua parte a anului vrem să închidem acest proces de consultare publică, iar dacă va fi cazul să fie ultima modificare pe cele două coduri. Iar în ianuarie 2019 să închidem discuţia de modificare a acestor două acte extrem de importante pentru economie. Iar lumea să aibă acea predictibilitate de care vorbim cu toţii”, a spus ministrul Finanţelor. El a subliniat că o altă modificare esenţială va fi în domeniul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale. ”Vorbim de legea nr. 241, plus de modificările din Codul Penal, pentru că şi acolo sunt trimiteri. Trebuie să fie modificate şi pentru asta va fi un grup de lucru la nivelul Ministerului de Finanţe cu alte instituţii ale statului care au atribuţii pe această zonă, pentru ca până la final de iunie, cel târziu iulie să avem foarte clare modificările care trebuie aduse, pentru că sunt foarte multe. Și vom avea foarte multe exemple din practica europeană”, a spus Teodorovici.

Teodorovici: Ministerul Finanţelor nu are ca scop trimiterea la închisoare a oamenilor de afaceri

El a subliniat faptul că Ministerul de Finanţe nu are ca scop, în cazul în care se constată o abatere de la lege, trimiterea la închisoare a oamenilor de afaceri care au adus prejudicii bugetului. „Eu ca stat trebuie să recuperez acel prejudiciu. Nu este scopul de a trimite omul în puşcărie, cum este astăzi”, a explicat Eugen Teodorovici. Ministrul Finanţelor a arătat că în prezent sunt peste 2.700 de dosare trimise Parchetelor, care „zac de ani” de zile fără o soluţie. „În acest timp eu nu pot recupera absolut nimic. Se degradează eventualele bunuri, dispar firmele în diferite moduri, economia are de suferit, sunt locuri de muncă pierdute, nici banii nu sunt recuperaţi, deci numai efecte negative. De ce? Pentru că cineva doreşte să nu reducă, chipurile, fapta penală. Ce treabă are una cu alta? Și vrem schimbarea legislaţiei pentru ca pe viitor să fie această abordare coerentă şi europeană”, a declarat Teodorovici, care consideră că o astfel de modificare va atrage mai mulţi investitori în România. De asemenea, el a precizat că vrea să elimine din legislaţia fiscală cuvântul „poate”. „Acum se spune că <poate să>. În România este periculos acest <poate să>. Sau dacă pui totuşi <poate să> atunci să nu mai lăsăm la dispoziţia unei persoane detaşate dintr-o altă structură să facă acest lucru şi să facă acest lucru ANAF sau Antifrauda”, spune Eugen Teodorovici. El consideră că nu este normal ca un procuror care a fost detaşat într-o structură a Fiscului să decidă trimiterea unui dosar la Parchete. „Este un lucru care este în afara legii. Este un conflict de interese”, a mai adăugat Teodorovici.

El a mai declarat că prin noile modificări trebuie stabilit faptul că de la o anumită sumă, prejudiciul creat bugetului nu mai constituie o faptă penală.

Firmele cu un comportament fiscal bun vor beneficia de facilităţi

Eugen Teodorovici a mai spus că în noua formă a Codului Fiscal vor fi incluse prevederi prin care firmele să nu fie clasificate doar în funcţie de mărimea acestora, contribuabili mari, mijlocii şi mici, ci şi în funcţie de comportamentul fiscal al acestora. „Dacă ai un comportament fiscal adecvat eşti pus în categoria A. Ce înseamnă comportament fiscal adecvat? Nu ai restanţe faţă de stat, şi se va lua în considerare şi comportamentul faţă de partenerii tăi de afaceri, dacă îi plăteşti la timp. Atunci eşti foarte bine în categoria A. Și fiind în categoria A ai fel de fel de facilităţi. De la amânarea plăţii TVA în vamă sau atunci când ai nevoie de eşalonări”, a explicat Teodorovici. El a spus că urmează să fie stabilită o listă de facilităţi pentru firmele cu un comportament fiscal adecvat.