Clarificări

Peste 60 de primării din județul Suceava vor trebui să plătească în continuare ratele la creditul de 86,3 milioane de euro contractat pentru proiectul „Suceava – Utilități și mediu la standarde europene”. Prezent ieri la Suceava, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că în cel mai scurt timp va publica o informare completă cu privire la acest proiect „Utilități și mediu” deoarece au existat mai multe interpretări cu privire la modul în care s-a derulat. Eugen Teodorovici a subliniat faptul că statul nu poate prelua acest credit pe care 61 de primării l-au angajat pentru construcția unor magistrale de gaz, preluate ulterior de compania Transgaz, și a unor centrale termice. „Această problemă s-a analizat, s-a discutat în comisia de buget-finanțe a Parlamentului și a fost și o propunere legislativă. Statul nu are voie să preia acest credit”, a spus Teodorovici. El a spus că atunci când s-a contractat creditul, în anexa către bancă era trecută fiecare primărie și suma împrumutată, și nu era trecută primăria, suma și obiectivul care trebuia făcut din acei bani. „Trebuia să se stabilească în mod clar: mie îmi faci rețeaua cutare, conducta, investiția X. La unii s-a făcut, la alții nu s-a făcut. Cine trebuia să urmărească partea de contract în sine, nu de finanțare, ci de investiție? Nu scrie nicăieri că statul preia la sine această povară fiscală. Dacă era această prevedere, statul nu are o problemă să găsească chiar o soluție temporară la problema aceasta, numai că povara fiscală nu poate să o preia statul”, a precizat ministrul Finanțelor, care a adăugat că mai mulți primari suceveni din acest proiect au fost la el pentru a discuta aceste probleme, însă statul nu poate prelua creditul. Teodorovici a arătat că Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență care permite primăriilor să se împrumute din Trezorerie pentru astfel de situații, la costuri avantajoase. Pe de altă parte, el a precizat că va solicita o situație clară, din 2007 și până în prezent, cu investițiile făcute de primării, din banii publici și care ulterior au fost transferate gratuit unui operator care are în componența sa și o parte privată. ”Vreau să am pe fiecare localitate în parte această situație pentru că nu e normal ca un privat să primească finanțare publică”, a spus Eugen Teodorovici.

Din împrumutul total de 86,3 milioane de euro contractat de 61 de primării din judeţ, soldul la data de 31 decembrie 2017 era de 54,7 milioane de euro. În perioada 2005 – 2017 a fost rambursată o sumă de 88,6 milioane de euro, din care 31,6 milioane de euro au fost ratele de capital, în timp ce dobânzile au fost de 57 de milioane de euro.