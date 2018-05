Brand de top

INGLOT COSMETICS, concern internațional de produse cosmetice, unul dintre cei mai mari producători de produse de beauty profesionale, cu peste 750 de magazine în toată lumea, vine la Suceava.

Începând de astăzi, 4 mai, sucevencele preocupate de sănătate și frumusețe se vor putea bucura de produsele Jeniffer Lopez & Inglot în Iulius Mall Suceava.

Brandul Inglot oferă o gamă largă de produse, ce permite atât unui profesionist, cât și unui pasionat de makeup să-și formeze un kit complet.

Potrivit reprezentanților Inglot Suceava, Smărăndița și Adi Grădinariu, ”Inglot își întâmpină clientele cu o paletă extinsă de cosmetice profesionale, care acoperă toate preferințele în materie de beauty. Farduri, rujuri, mascara, fond de ten, pudră, lacuri de unghii, eyeliner și multe alte produse de îngrijire a tenului și accesorii make-up sunt propunerile noii locații. Produsele Inglot sunt de o calitate superioară, realizate din ingrediente atent selectate, pentru a păstra sănătatea pielii și pentru un efect de durată”.

Brandul Inglot, prezent în Iulius Mall Suceava, se distinge prin varietatea culorilor disponibile și prin conceptul Freedom System, care le permite clientelor să își creeze propriile truse de machiaj.

Noua colecție de produse permite femeilor să își creeze singure look-uri unice, fie că își doresc un look natural de zi, fie un look glam de seară, inspirate din stilul iconic al lui Jennifer Lopez.

„Nu am fi putut avea un partener mai bun decât Jennifer. Ea este un vizionar în materie de beauty”, spune Grzegorz Inglot, vicepreședinte al Inglot US operațional. „Pe lângă faptul că are un stil desăvârșit, Jennifer este chiar ea un expert în beauty. După atâția ani în care a lucrat cu cei mai buni din branșă, este în măsură să știe ce doresc femeile și de ce produse au nevoie ca să își creeze lookul glowy pe care ea l-a făcut faimos”, a mai arătat aceasta.

Colecția Jennifer Lopez cuprinde 70 de produse și este completă: de la pudre până la rujuri, farduri, iluminatoare, bronzere și palete. Toate culorile și nuanțele din această linie au fost create și alese de către însăși Jennifer Lopez.

Noul magazin din Iulius Mall își va surprinde clientele cu produse de calitate și atmosferă plăcută.

Acestea sunt așteptate începând de vineri, de la ora 10.00, pentru a testa sau pentru a-și procura produse pe care le-au așteptat atât de mult timp, în care au încredere, și pe care le puteau achiziționa doar online sau din centre comerciale din orașe mai mari.