Critici

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, a prezentat, ieri, anomaliile din două proiecte realizate de Primăria Suceava, zona de agrement Tătăraşi şi parcarea subterană din centrul oraşului. Dan Ioan Cuşnir a transmis că de 14 ani Ion Lungu, Lucian Harşovschi şi „PDL-ul vopsit în PNL” încearcă să îi convingă pe suceveni cum au modernizat ei oraşul şi ce „proiecte minunate” au realizat pentru cetăţeni. Cuşnir a făcut referire la cele două proiecte menţionate anterior, despre care a precizat că sunt „mândria lui Ion Lungu şi a PNL-ului”.

„Pentru zona de agrement Tătăraşi, proiect anunţat de Ion Lungu în fiecare an din 2008 şi până în prezent, s-au cheltuit peste 1,5 milioane de euro în condiţiile în care terenul, iazurile şi copacii existau încă de la preluarea zonei de la Guvernul României. Ion Lungu a cheltuit 1,5 milioane euro pentru nişte alei cu pavele, nişte bănci, un loc de joacă şi un teren de sport. Probabil că terenul de sport este foarte scump, deoarece este unic şi unicatele sunt mai valoroase”, a declarat liderul PSD Suceava. El a subliniat că în nici un alt loc din lumea civilizată nu mai poate fi văzut un teren de minifotbal care are linia de tuşă în spatele liniei porţii sau un teren de minitenis în care jucătorul nu poate ieşi în afara zonei de joc pentru că se loveşte de un gard.

Dan Ioan Cuşnir a făcut referire şi la parcarea subterană din Centrul Sucevei, care a costat mai multe milioane de euro şi pentru realizarea căreia zona centrală a municipiului a fost blocată timp de trei ani. Cuşnir a sesizat faptul că parcarea subterană are însă un singur nivel în loc de trei, locurile de parcare sunt foarte înguste, iar sistemul de ventilaţie este primitiv şi zgomotos. „Ce are parcarea din Centrul Sucevei şi nu are nici o altă parcare din lumea civilizată? Are un trotuar care duce de la un zid betonat la un gard din fier şi, mai nou, printr-un indicator rutier montat pe un stâlp ruginit, conducătorii auto sunt încurajaţi să intre şi pe ieşirea din parcare! În Suceava lui Ion Lungu, fiecare face ce îi trece prin cap, totul este de mântuială, nimeni nu este tras la răspundere. Consider că aceste anomalii nu sunt doar nişte detalii care ar trebui să pălească în faţă realizărilor măreţe marca Lungu, Harşovschi, PDL, PNL”, a declarat preşedintele PSD Suceava. El a mai precizat că toate aceste anomalii scot la iveală „incapacitatea tripletei Lungu/Harsovschi/Andronache” de a face lucrurile aşa cum trebuie, de calitate, temeinic şi durabil. ”Aceste anomalii ne arată dispreţul acestora faţă de beneficiarii acestor proiecte, adică faţă de suceveni! Sucevenii merită proiecte de calitate, durabile, nu lucruri de mântuială, dispreţ şi ignoranţă”, a mai spus Cuşnir.