După ce săptămâna trecută o delegație de cadre de conducere din CFR SA, în frunte directorul general Ioan Gavrilă, a făcut o serie de inspecții pe traseul liniei ferate Dornești-Putna, vizavi de reluarea traficului feroviar pe această rută, Primăria Rădăuți a găzduit ieri o întâlnire a reprezentanților Regionalei CFR Iași cu primarii localităților situate pe traseul amintit mai sus. Directorul Regionalei CFR Iași Infrastructură, George Radu Pipa, a afirmat că, potrivit unei evaluări mai vechi, costurile lucrărilor pentru reluarea traficului pe acest tronson s-ar ridica la circa 30 de miliarde de lei vechi, condiții în care a solicitat sprijin de la administrația județeană, dar și de la administrațiile locale. El a precizat că la acest moment se fac evaluări în teren, evaluări care vor fi finalizate săptămâna viitoare, și nu s-a ferit să afirme că există gări „de care ne este rușine” și că e necesar să se găsească soluții pentru conservarea ori utilizarea imediată a acestora, tocmai pentru a nu se degrada. Pipa a mai afirmat că succesul redeschiderii căii ferate ține de modul cum vor fi atrași călătorii pierduți care au optat pentru alte variante de transport, lucru foarte dificil.

Tren urban cu zece opriri, în loc de patru

Directorul Regionalei a mai arătat că trebuie ținut cont de trei condiții de bază pentru reluarea traficului feroviar, și anume de siguranță, de un minim de confort și de viteză, care ar putea ajunge la 60 de km/h în viitori ani, pornind de la 40 km/h la reluare, și a avansat ideea unui „tren urban cu zece opriri, în loc de patru” în zonele unde se impune. Directorul Regionalei CFR Iași Infrastructură, George Radu Pipa, a declarat, la finalul întâlnirii: „Am organizat această întâlnire cu primarii localităților de pe traseul căii ferate Dornești-Putna pentru a ne consulta, pentru a descoperi care sunt greutățile care stau în fața noastră pentru deschiderea liniei. Am dorit să aflăm cum ne pot ajuta pentru realizarea acestui lucru, și mă refer la aspectul gărilor, la toaletarea vegetației, precum și cu alte probleme. După această întâlnire pot să afirm că sunt optimist, că am întâlnit niște oameni deosebiți, niște oameni ospitalieri, gospodari și spun acestea și după vizita pe care am făcut-o pe traseu săptămână trecută, unde am văzut curățenie făcută de primării. Deși mă feresc să fac pronosticuri, pot să afirm că până la finele anului se va putea circula cu siguranță, din nou, pe calea ferată Dornești-Putna”. Directorul Pipa a cerut primarilor prezenți la întâlnire ca în cel mai scurt timp să identifice cele mai potrivite locuri pentru viitoarele halte și a promis că va reveni în zonă cu directorul sucursalei Regională Transport Feroviar Călători Iași, Constantin Axinia.