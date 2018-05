Până pe 10 mai

Mai sunt câteva zile până pe 10 mai, când este ultima zi de înscrieri pentru Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe Udeştene”, ediţia a XXIII-a, care are trei secțiuni: poezie, proză scurtă şi reportaj literar. Festivalul se va desfășura în perioada 25 – 26 mai, la Suceava şi Udeşti. Regulamentul concursului: sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare, tehnoredactate cu diacritice; la concurs pot participa autori de orice vârstă, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului; lucrările vor fi trimise pe adresa electronică: rezonanteudesteneccb@yahoo.com, până la data de 10 mai 2018. Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor, care se va regăsi pe fiecare pagină. Într-un fişier separat se va trimite un curriculum vitae al autorului (având acelaşi motto), care va conţine numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi adresa electronică. La secţiunea poezie, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci şi maximum zece poezii. La secţiunea proză scurtă, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum o proză scurtă şi maximum trei. La secţiunea reportaj literar, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu un reportaj de maximum cinci pagini. Un concurent poate participa la toate secţiunile. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului „Rezonanţe Udeştene”, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete udeştene”, volum editat pe suport electronic de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina.

Premiere

Laureaţii vor fi anunţaţi până pe 21 mai, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava şi Udeşti, pe 25 şi 26 mai 2018. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii: Poezie: Marele premiu „Magda Isanos”, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Premiul „Constantin Ştefuriuc”; Proză Scurtă: Marele premiu „Eusebiu Camilar”, Premiul I, Premiul II, Premiul III; Reportaj Literar: Marele premiu „Mircea Motrici”, Premiul I, Premiul II, Premiul III. Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare. Relaţii suplimentare: Ioan Manole, 0755 764 373 şi Carmen Veronica Steiciuc, telefon: 0745 773 290.