Concurs judeţean “Tradiţii Pascale Româneşti”, ediţia a VI-a

Concursul judeţean “Tradiţii Pascale Româneşti”, ediţia a VI-a, organizat, pe 26 aprilie, de Școala primară „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, și-a propus să expună creativitatea copiilor în artă, valorizând astfel expresia religioasă a conștiinței copilului în înțelegerea și receptarea Sfintei Sărbători a Învierii Domnului. După cum au spus organizatorii, acest concurs actualizează an de an dimensiunea sacră a sărbătorii creștine în sufletul celor mici. Motto-ul evenimentului: „Fiecare copil este un artist. Un artist desăvârșit care reușește printr-o singură pată de culoare să creeze o lume întreagă”. „Inocența lor poate surprinde în linii simple de desen, pictură sau colaj complexitatea semnificației tradiției, ca apartenență la identitatea creștină, cât și ca sensibilizare față de frumosul și tainicul sărbătorii”, sunt de părere coordonatoarele de proiect: prof. înv. preșcolar Maria Doncean, prof. înv. preșcolar Marina Crețu, prof. înv. preșcolar Daniela Anton. La această ediție au participat 566 de preșcolari, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, de la grădinițele din județul Suceava, dar și din alte județe ale țării, răsplătiți cu 90 de premii I, 92 de premii II, 165 de premii III, 149 de mențiuni și 71 de diplome de participare. Premiul special pentru creativitate a fost obținut de preșcolarul Sara Birău, de la Grădinița cu Program Normal “Dumbrava Minunată”- Dumbrăveni, îndrumat de prof. Julieta Iliesi. Concursul se desfășoară în parteneriat cu Facultatea de Științe ale Educației - USV, Casa Corpului Didactic “G. Tofan” Suceava,sub îndrumarea inspectoruluișcolar pentru educație permanentă, prof. Tatiana Vîntur, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.