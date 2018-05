Ca-n filme

Un tânăr din Suceava și-a surprins iubita într-un mod original atunci când i-a cerut să-i fie alături pentru totdeauna, transformând o invitație la film într-una de a fi împreună pentru tot restul vieții.

După ce vreme de aproape o lună de zile a pus la cale un scenariu pentru ca iubita lui să aibă parte de cea mai frumoasă surpriză, Adelin a cerut-o în căsătorie pe aceasta în sala de cinematograf, în fața prietenilor și a spectatorilor prezenţi în sală.

După ce au vizionat filmul împreună, pe ecran a fost proiectat un video cu Adelin, iar la final a apărut marea propunere: ”Raluca, vrei să fii soția mea?”.

Iar întrebarea și-a găsit imediat și răspuns. Unul afirmativ. A fost un „Da!” hotărât și emoționat, în ropotele de aplauze ale prietenilor, dar și ale simplilor spectatori din sala cinematograful din Iulius Mall Suceava.

Cei doi tineri formează un cuplu de opt luni

Pentru ca surpriza să fie una memorabilă și emoționantă, care să-i garanteze un „Da!” categoric, Adelin a plănuit cererea în căsătorie timp de o lună, până în cele mai mici detalii. A făcut-o cu maximă prudență, pentru a nu-i da de bănuit iubitei lui că îi pregătește o scenă ca-n filme, care urma să transforme o seară de duminică care nu anunța nimic deosebit într-una cu totul specială.

„Am fost la un film și i-am invitat pe toți cei apropiați nouă să fie complicii mei, în plus am complotat și cu echipa de la Cinema City Suceava, dar și cu Solo Gheorghe, care m-a ajutat cu filmările pentru clipul pe care îl făcusem. Ea nu și-a dat seama ce pregătesc, fiind foarte ocupați cu serviciul, nu a bănuit că de fapt am mers să filmez pentru videoclip”, a mărturisit Adelin.

Clipul proiectat special pentru viitorea lui soție surprinde câteva imagini spectaculoase cu Pietrele Doamnei, Rarăul și Gura Humorului, locuri speciale pentru cei doi îndrăgostiți. La un moment dat, Adelin și-a făcut apariția pe ecranul cinematografului, iar îngenunchind, pune marea întrebare.

”Raluca nu și-a dat seama, inițial, că este vorba despre ea, a crezut că este o coincidență de nume. A realizat abia când s-au aprins luminile și am scos inelul. Atunci și-a dat seama de ceea ce se întâmplă și a rămas fără cuvinte”, a povestit Adelin.

Gestul tânărului a fost apreciat de spectatorii din sală, prieteni, dar și necunoscuți, care au surprins cu ajutorul telefoanelor imagini cu cei doi îndrăgostiți. Cei doi tineri formează un cuplu de opt luni de zile, iar în perioada următoare se vor ocupa de organizarea nunții.