Băuți la volan

Conducerea sub influența alcoolului a reprezentat principala cauză de producere a trei accidente rutiere în ultimele două zile. Cei trei șoferi implicați în accidente și depistați cu alcoolemie care se încadrează la infracțiune s-au ales cu dosare de cercetare penală pentru fapta lor.

Un prim accident s-a produs duminică seara, în jurul orei 19.55, când Marin P. de 35 de ani, din comuna Ipotești, conducea un autoturism VW Golf pe bulevardul 1 Mai din Suceava. La un moment dat, din cauza nerespectării unei distanțe suficiente, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism Peugeot, condus de un bărbat de 64 de ani din comuna Șcheia. În urma impactului, cele două autovehicule au fost avariate, bărbatul de la volanul celui de al doilea autoturism fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că Marin P. avea o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind acum cercetat în cadrul unui dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Luni seara, în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Fălticeni au fost sesizați printr-un apel la 112 despre faptul că pe strada Armatei din Fălticeni s-a produs un accident rutier.

La fața locului a fost identificat Bogdan C., de 33 de ani din localitate. În timp ce conducea un autoturism Renault, acesta a pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat un indicator de trecere pentru pietoni. Întrucât bărbatul mirosea a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea gradului de alcoolemie. El s-a ales cu un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În aceeași seară, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ipotești au fost anunțați, în jurul orei 20.15, despre producerea unui accident rutier pe un drum județean din comuna Verești. La locul accidentului, pe DJ 290 în localitatea Hancea, a fost identificat un autoturism Opel Zafira care era avariat pe partea laterală, în urma coliziunii acestuia cu un tractor agricol cu o semănătoare atașată.

Lângă tractor a fost identificat Constantin C. de 60 de ani, din comuna Verești, care a declarat că el a condus vehiculul agricol și că tractorul nu este înregistrat.În urma testării conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,00mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului autoturismului Opel și o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul lui Constantin C. Constantin C a fost condus la Spitalul Județean Suceava, unde i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În urma verificării bazelor de date ale poliției, oamenii legii au stabilit că cel de la volanul tractorului nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere, el fiind în același timp sancționat contravențional cu suma de 870 de lei.