Competiție

Shopping City Suceava a găzduit weekendul trecut cel mai important eveniment chinologic din regiunea de nord a țării, Bucovina Dog Show 2018. Concursul a fost organizatde Asociația Chinologică a Județului Suceavași s-a desfăşurat în parcarea centrului comercial, pe parcursul a două zile: sâmbătă, 28 aprilie, şi duminică, 29 aprilie, și a adus în faţa sucevenilor sute de câini de rasă, din ţară şi de peste hotare, într-un spectacol deosebit.

Ediția din acest an a Bucovina Dog Show a fost o premieră și pentru municipiul Suceava, întrucât a reunit în cele două zile de concurs trei expoziții chinologice, la care au fost înscriși peste 900 de căini, din aproape 70 de rase. În plus, s-a bucurat și de participare internațională, în cadrul concursurilor fiind și 58 de câini în proprietate străină (Ungaria, Lituania, Polonia, Ucraina și Republica Moldova).

În finală: Terranova, Akita American, Ciobănescul Caucazian și Ciobănescul Carpatin

Sâmbătă au avut loc două competiții chinologice naţionale multirasă, cu decernarea titlului CAC (Certificat de Aptitudini pentru Campionat), iar duminică s-a desfășurat expoziția internațională de tip CACIB, oferind astfel șansa celor înscriși să devină direct „Campion România”. Ca în fiecare an, vizitatorii au putut admira sute de câini de rasă de o diversitate uimitoare, unii dintre ei prezenţi pentru prima oară la competiţiile organizate la Suceava. Cele trei expoziții canine desfășurate în parcarea Shopping City Suceava au avut următorul program: arbitrajul individual la ringuri, în prima parte a zilei, respectiv reprezentanții fiecărei rase s-au prezentat în ringul arondat și au defilat în fața arbitrului pentru a le fi evaluată morfologia rasei, fiind premiat exemplarul canin cu trăsăturile cele mai apropiate de standardul rasei. După finalizarea arbitrajelor tuturor celor 68 de rase prezente în concurs, competiția s-a mutat în ringul central, unde s-au desfășurat concursurile speciale, fiind și cea mai spectaculoasă parte a unei expoziții chinologice. Cei mai buni câini din toate rasele au intrat în ring în ordinea grupelor federației internaționale și s-au întrecut pentru titlurile de ”Cel mai bun al grupei” în fața întregului corp de arbitri. Cei 10 câini care au câștigat titlurile de ”Cel mai bun al grupei” au concurat pentru titlul “Best in Show”. Concursul internațional CACIB de duminică s-a încheiat cu cel mai spectaculos moment, și anume desemnarea titlului onorific “Supreme Best In Show”, cel mai frumos exemplar al weekendului chinologic de la Suceava. În finală au intrat câștigătorii din cele două zile de concurs: Terranova, Akita American, Ciobănescul Caucazian și Ciobănescul Carpatin.

Marele premiu a fost adjudecat de exemplarul de Akita American

Marele premiu a fost adjudecat de exemplarul de Akita American în proprietatea lui Călin Lungu din Bistrița, care a mai câștigat încă trei titluri la Bucovina Dog Show 2018, „Best Junior in Show", în competiția națională de sâmbătă, dar și „Best Junior in Show" și „Best in Show", la competiția internațională de duminică. Competiţia a fost jurizată de un corp de arbitri internaţionali: doi arbitri din Ucraina - Galyna Kalinichenko (fost coordonator al Comisiei Crescătorilor de Câini din Ucraina) şi Olga Goncharuk - şi patru arbitri din România: Cristian Vântu, Călin Valentin Mitra, Cătălin Ionete şi preşedintele Asociaţiei Chinologice a judeţului Suceava, Cristian Moroşanu. Evenimentul Bucovina Dog Show este organizat de 13 ani fără întrerupere de Asociaţia Chinologică a Judeţului Suceava şi de 10 ani în parteneriat cu Shopping City Suceava,fiind deja una dintre manifestările marcante ale judeţului Suceava. Partenerii evenimentului: Royal Canin – partener principal, Egger, Rompeisaj, Belcando, Animax, Darex Auto – transportator oficial al evenimentului, OrMedia, Restaurant Any Time, Citadin Construct, Mobexpert și Carrefour Suceava.