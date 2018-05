Recunoaștere

Compania unui sucevean stabilit de mai mulți ani în Anglia, BOK Construction, a fost premiată, săptămâna trecută, în cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente de afaceri din Marea Britanie. BOK Construction este companie românească de construcții cu sediul la Londra, fondată și condusă de Constantin Boca, un tânăr sucevean originar din comuna Botoșana. Pentru activitatea din ultimii ani, compania BOK Construction a fost distinsă cu premiul „Best Service Based” în cadrul galei „Business Excellence Forum & Awards 2018”. Evenimentul a avut loc în orașul Liverpool și a beneficiat de prezența unor manageri din cele mai performante companii britanice, personalități din spațiul economic și academic și oficialități locale. Aceștia au acordat 15 premii având drept criterii competența, standardele fiecărei organizații, realizările dar și cultura organizațională, etica în afaceri și viziunea echipei de management. Distincția acordată BOK Construction a fost o recunoaștere a activității acestei companii, care are ca obiect de activitate o gamă variată și complexă de lucrări în industria construcțiilor și amenajărilor interioare.

După primirea premiului, fondatorul și managerul companiei, Constantin Boca, a declarat că „prin angajarea și pregătirea persoanelor cu o pasiune pentru excelență, am adunat o echipă de oameni muncitori, talentați și loiali, care se mândresc cu munca lor și continuă să crească în capacitatea lor de a oferi. Sunt oameni cu un caracter frumos, de care sunt mândru, care au valori, pasiune, respect faţă de echipă, clienţii şi partenerii noştri şi dorinţa deplină de a face o diferență! Fiecare membru al echipei înțelege importanța asigurării calității, profesionalismului și discreției în fiecare etapă a dezvoltării proiectului. Mai presus însă de toate, tot ce facem, atât eu cât și echipa mea, facem din inimă și cu simț al responsabilității. <Immaculate Construction> este motto-ul nostru și lucrăm să-l aplicăm în toate proiectele”.

Firma condusă de Constantin Boca a avut o cifră de afaceri de peste 12 milioane de lire sterline

Înființată în anul 2007, cu capital 100% românesc, BOK Construction a trecut printr-un proces de restructurare masivă în 2016. Compania are o cifră de afaceri de peste 12 milioane de lire sterline, având o listă impresionantă de lucrări executate la cele mai înalte standarde, printre beneficiari numărând-se Barclays Bank, Bank of China, Capital One, PWC, Aviva, Royal Mail, Ernst&Young, Rolls Royce, Deutsche Bank, the Shard, Oxford University, Universal Music Group, University of Arts London etc.

În momentul de față compania are o echipă formată din peste 300 de persoane, din care peste 75% sunt români. Managerul Bok Construction a precizat că toate persoanele care fac parte din echipa companiei sunt selectate pentru experiența, atitudinea și abilitățile lor, nu doar talentul fiind recunoscut, ci și dorința de a excela în domeniul de activitate.

BOK Construction face parte dintr-un grup de firme fondate de suceveanul Constantin Boca, specializate în construcții și investiții pe piața imobiliară britanică. Împreună cu fratele său, Nichifor Boca, Constantin a mai fondat, în 2013 , „Fresh Organic Products”, o companie dedicată importului de produse organice și premium din România către Marea Britanie. „Fresh Organic Products” este importator exclusiv al AQUA Carpatica în UK și Irlanda, având deja contracte de livrare cu peste 1.000 de magazine, inclusiv Harrods, Wholefoods, Ocado și Tesco.

Pe lângă afacerile din Marea Brtitanie, Constantin Boca și-a extins activitatea și în România, înființând un restaurant în municipiul Rădăuți, dar și o companie de închirieri de mașini, care funcționează în mai multe locații din țară.