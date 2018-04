Având în vedere articolul publicat în data de 25 aprilie 2018 în cotidianul Monitorul de Suceava, intitulat „Intenţia de construire a unui imobil în zona Casei de Oaspeţi a stârnit indignarea şi nemulţumirea oamenilor din cartier”, compania Prolisok, la care se face referire în articol, vă adresează rugămintea de a ne da posibilitatea oferirii unui drept la replică față de informațiile prezentate, având în vedere că înainte de publicare nu am fost solicitați să prezentăm și punctul nostru de vedere. În articolul menționat sunt prezentate mai multe fragmente dintr-o sesizare depusă de mai mulți locatari din cartierul Livezi-Lacuri-Casa de Oaspeți în care se face referire la faptul că Prolisok nu ar respecta mai multe prevederi stabilite prin PUZ. De asemenea, în același material de presă se face referire la regimul de înălțime al imobilelor pe care compania noastră intenționează să le construiască în zona respectivă, la viitoarele locuri de parcare, dar și la folosirea actualei rețele de drumuri. Mai mult, în articol se precizează că adresa transmisă Primăriei Suceava are 26 de semnatari, lucru total neadevărat. În realitate, în adresa respectivă sunt 16 semnatari, nu 26, lucru pe care îl putem demonstra prin atașarea reclamației respective. Cei 16 reprezintă sub 15 % din deținătorii terenurilor și caselor din zonă, care sunt beneficiari ai PUZ-ului inițial, și nu 85% cum susțin aceștia. Cu cele mai bune intenții vrem să vă informăm că Prolisok a parcurs toate etapele solicitate prin lege pentru proiectul imobiliar pe care vrea să-l dezvolte în această zonă. Subliniem faptul că terenul studiat în Planul Urbanistic de Detaliu nu face parte din Planul Urbanistic Zonal (PUZ) la care se face referire în sesizări, deși noi respectăm condițiile din acel PUZ.

Precizăm faptul că potrivit proiectului, pe suprafața de 3.600 mp se vor construi o locuință colectivă cu 24 de apartamente și două case, iar locuințele colective sunt compatibile cu locuințele individuale, nereprezentând un alt tip de funcțiune. Mai mult, cele două case, locuințe individuale, aparțin celor două persoane care dezvoltă acest proiect imobiliar, deci nu avem nici un interes să aglomerăm zona nejustificat, după cum susțin semnatarii reclamației. De asemenea, ținem să precizăm că parcarea subterană care va fi construită acoperă necesarul locurilor de parcare, urmând să fie amenajate peste 30 de locuri de parcare. Considerăm că întregul proiect imobiliar pe care intenționăm să-l dezvoltăm în această zonă respectă toate prevederile legale și normele de urbanism cu privire la spațiile verzi în raport cu suprafața construită. Răspunzând la o serie de probleme sesizate de semnatarii adresei transmise Primăriei Suceava ținem să precizăm că pentru rețelele de utilități și instalații s-au obținut toate avizele favorabile din partea proprietarilor de rețea, iar cele care nu sunt existente se vor realiza și prin implicarea Prolisok. În același timp trebuie să precizăm că drumurile din zonă sunt publice, nefiind construite pe proprietăți private.

Nu în ultimul rând, vrem să subliniem și faptul că SC Prolisok SRL nu are obligatia de a primi acceptul tuturor celor care au terenuri reglementate prin acel PUZ.

În final, SC Prolisok SRL ține să ofere toate asigurările și își ia angajamentul că va respecta toate normele de urbanism impuse de legile în vigoare .