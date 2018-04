Gratuit

Peste 500 de liceeni din județ s-au înscris la cursurile gratuite organizate de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) în vederea pregătirii pentru bacalaureat și admiterea la facultate, cele mai aglomerate ore de meditații fiind la română și la matematică.

Potrivit prof. univ. dr. Mircea Diaconu, prorector al USV, pentru consultații s-au înscris preponderent elevi din municipiu și de la liceele din apropierea Sucevei, interesul acestora pentru meditațiile gratuite fiind unul ridicat. Cu toate acestea, numărul celor care participă regulat la cursuri nu este la fel de mare în comparație cu numărul celor care și-au anunțat prezența.

Consultațiile sunt moderate de universitari suceveni, fiind concepute sub forma unor module interactive și personalizate în funcție de nivelul de pregătire al elevilor care se prezintă.

Din 2016, USV organizează anual aceste meditații. Pentru 2018 se desfășoară ore de pregătire pentru limba și literatura română, matematică, istorie, geografie, logică și argumentare.

Deocamdată, simulările din această primăvară susținute de elevii claselor a XII-a din județ au relevat un nivel scăzut de pregătire al celor care urmează să susțină bacalaureatul.

Procentul de promovabilitate a fost de 43,17, însemnând că din cei 4.721 elevi care s-au prezentat la toate probele, 2.038 au obţinut medii peste 6, iar 2.683 au obţinut medii sub 6. Rezultatele au fost sub nivelul celor din 2017, când procentul mediilor peste 6 a fost de 44,8. La simulările din acest an, nu s-a înregistrat nici o medie de 10.

Elevii de-a XII-a mai au la dispoziție două luni de zile pentru a se pregăti pentru examenul maturității, timp în care trebuie să se pună serios cu burta pe carte.

Prima probă scrisă a examenului este programată pe 25 iunie, pe 26 iunie se desfășoară proba la limba maternă, pe 27 iunie - proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie), pe 28 iunie - proba la alegere a profilului și specializării.

Afișarea rezultatelor este anunțată pentru data de 4 iulie.

Reamintim că, în premieră, în acest an, probele orale, de evaluare a competențelor, s-au desfășurat în luna februarie.