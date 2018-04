Un sucevean a scos la vânzare un trofeu de leu: a spus că îl are din Portugalia, apoi că l-a găsit la Păltinoasa

Trofeul a fost scos la vânzare de tânărul care a declarat că nu bănuia ca nu are voie să-l comercializeze

Caz nemaiîntâlnit

Un tânăr din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, a scos la vânzare pe o pagină de anunţuri online un trofeu de leu. Blana de leu, cu tot cu cap, a fost fotografiată din prim-plan, iar tânărul a cerut 600 de lei pentru aceasta. La numai câteva ore de la postare, vânzătorul a fost luat cu asalt de curioși, dornici să achiziţioneze pielea de leu. Despre caz au fost sesizaţi însă și comisarii Gărzii de Mediu Suceava, dar și poliţiștii de la Serviciul Arme al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, care s-au deplasat la faţa locului și au demarat cercetări.

Tânărul riscă o amendă minimă de 7.500 de lei pentru că a încercat să vândă trofeul de leu.

Tânărul încearcă să convingă că a găsit blana pe albia unui pârâu

Contactat de un reporter al Monitorului de Suceava, înainte de a fi căutat de poliţiști, tânărul a spus că trofeul este din Portugalia și i-a fost adus de un prieten. De menţionat că la domiciliul tânărului, la Capu Codrului, a fost găsită o tânără din Portugalia, care ar fi prietena sa.

Tânărul pe nume Marius Negrea nu avea idee de unde ar proveni trofeul și nici nu avea vreun act pe el. După negocieri tânărul era dispus să vândă pielea de leu cu 500 de lei.

Ieri, comisari ai Gărzii de Mediu Suceava și poliţiști de la Serviciul Arme din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, sesizaţi de jurnaliști, s-au deplasat la domiciliul tânărului și au ridicat blana de leu. În faţa poliţiștilor, acesta și-a schimbat însă povestea și a declarat că a găsit trofeul de leu pe albia unui pârâu din localitate. Pentru a fi mai convingător, tânărul le-a arătat poliţiștilor și fotografii făcute în locul în care ar fi găsit pielea de leu, în luna decembrie a anului trecut.

„Am zis că e din Portugalia că am vrut să fac și eu vânzare, că dacă ziceam că am găsit-o pe malul apei nu puteam cere prea mult. Eu nu știam legile, nu mi-am dat seama că nu am voie să o comercializez ori să o ţin pentru mine, dacă știam o duceam la poliţie”, a declarat Marius Negrea în faţa camerelor de luat vederi.

Cazul este o premieră în Suceava și se pare că și la nivel naţional.

Trofeul urmează să ajungă la Muzeul de Știinţele Naturii, pentru identificarea speciei

Pielea a fost ridicată în vederea identificării.

Comisarul de mediu Iulian Antohi, din cadrul Gărzii de Mediu Suceava, deplasat la faţa locului, a declarat:

„La deplasarea în teren am identificat deţinătorul, acesta declarând că a găsit blana în zona Păltinoasa, în satul Capu Codrului. Legislaţia României, care transpune legislaţia europeană, în speţă Regulamentul 338 din 1997, sancţionează atât deţinerea, cât și intenţia de comercializare a exemplarelor în stare vie, moartă sau părţi și produse derivate din aceasta pentru speciile strict protejate”.

Trofeul urmează a ajunge la Muzeul de Știinţele Naturii, pentru ca un specialist să se pronunţe dacă este vorba de leu asiatic sau de leu african. După toate probabilităţile este vorba de un leu provenit din braconaj, însă va fi foarte greu, dacă nu imposibil, de stabilit de unde provine cu exactitate.

Tânărul riscă o amendă mare

Comisarii Gărzii de Mediu au acţionat în baza unui articol din OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice care sancţionează comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării, în stare vie sau moartă, a oricăror părţi sau produse provenite de la speciile protejate, fără autorizaţia specială emisă de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor.

Sancţiunea prevăzută de lege este între 7.500 și 15.000 de lei, iar tânărul va scăpa cel mai probabil cu amenda minimă, din care va putea achita jumătate în 48 de ore.

Poliţiștii de la Serviciul Arme fac și ei verificări privind provenienţa trofeului și urmează să stabilească dacă în cauză este vorba de comiterea vreunei infracţiuni.