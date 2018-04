Transparenţă

În comuna Bosanci s-a dorit formarea unui mit potrivit căruia primarul Neculai Miron ar fi un filantrop care munceşte benevol pentru binele comunităţii. Viceprimarul Aleodor Nechifor are la mână un document care dovedeşte că de fapt şi de drept lucrurile stau cu totul altfel.

În baza Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public, Aleodor Nechifor s-a adresat Primăriei Bosanci, iar răspunsul a fost fără echivoc.

„Primarul comunei Bosanci, domnul Neculai Miron, a ridicat de la casieria instituţiei toate drepturile salariale cuvenite de la începutul mandatului şi până în prezent. Primarul comunei Bosanci, domnul Neculai Miron, nu a făcut donaţii către UAT Bosanci”, se arată în răspunsul oficial al reprezentanţilor Primăriei Bosanci.

Totul a plecat de la faptul că primarul Neculai Miron s-a lăudat în presă că şi-a donat salariul, cu care a cumpărat pâini pentru persoanele nevoiaşe, dar şi cel puţin unui funcţionar al Primăriei Bosanci. În acelaşi răspuns se mai arată că primarul Neculai Miron a încasat toate sumele cuvenite pentru deplasările în ţară.

„Pentru o transparenţă totală, oamenii din comuna Bosanci nu doar că au dreptul, dar trebuie să ştie cum s-au cheltuit banii din bugetul local, iar actele oficiale spun totul”, a arătat viceprimarul Aleodor Nechifor.

Acesta a ţinut să arunce în aer o altă dezinformare a primarului Neculai Miron, care a susţinut că o parte dintre consilierii locali au trântit „proiecte unul după altul”.

În realitate, în aproape doi ani care s-au scurs de la începutul acestui mandat, Neculai Miron a iniţiat 81 de proiecte de hotărâri de Consiliu Local, din care doar două nu au trecut.

„Deoarece nu am primit din partea primarului atribuţiuni de serviciu scrise (fişa de post), toate activităţile au fost la iniţiativa mea, fără a avea un sprijin real din partea primarului, acesta angajându-şi un consilier personal căruia i-au fost transferate, împotriva legii, activităţile de viceprimar. Chiar şi aşa, pentru bunul mers al activităţii din comună, proiectele care au vizat dezvoltarea au fost analizate pertinent, iar în marea lor majoritate au fost adoptate cu votul consilierilor PSD şi PNL. Orice om de bună credinţă poate observa că nu am frânat activitatea din Bosanci, ba, mai mult, am încercat să dăm dovadă de înţelepciune pentru a nu intra în clinciuri cu primarul şi oamenii acestuia. Dezinformările aruncate pe piaţă de domnul primar sunt însă de neacceptat şi de aceea ori de câte ori este cazul vom prezenta şi punctele care doresc a fi ascunse”, a arătat Aleodor Nechifor.