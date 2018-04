Anchetă DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au finalizat recent cercetările într-un dosar privind fapte de proxenetism şi trafic de persoane. După cum am arătat şi într-un material publicat în ediţia din 30 martie, în total au fost trimişi în judecată 12 inculpaţi, majoritatea din Suceava. Este vorba de bărbaţi şi femei acuzaţi că au exploatat sexual 14 tinere, o parte minore, care au fost constrânse prin diferite metode să facă sex pe bani. Partidele de sex aveau loc iniţial în municipiul Suceava, în special zona Gării Burdujeni, însă o parte dintre fete au ajuns să se prostitueze şi în străinătate, cele mai multe în capitala Greciei – Atena, dar şi în Italia, la prostituţie stradală.

Drama unei copile: tată bolnav, mamă nevăzătoare şi multă sărăcie

În acest material vă vom prezenta povestea celei mai tinere dintre victime, o fată în vârstă de doar 14 ani, din comuna Roma, judeţul Botoşani, aşa cum este descrisă aceasta în rechizitoriul de trimitere în judecată întocmit de procurorii DIICOT.

Fata de 14 ani provine dintr-o familie cu o situaţie extrem de precară. Astfel, tatăl acesteia era bolnav, iar mama nevăzătoare, fratele mai mare al minorei, în vârstă de 19 ani, fiind însoţitorul mamei. Singurele surse de venit ale familiei erau alocaţia fetei, pensia mamei şi sumele de bani pe care le câştiga ocazional fratele mai mare, din munca în domeniul construcţiilor. În anul 2014, fata a abandonat şi şcoala, absolvind numai şase clase.

Cum a fost racolată minora

În vara anului 2015, minora a fost sunată pe telefonul mobil de un bărbat care s-a recomandat „Vasile” şi care i-a spus că are numărul său de la o prietenă de-a fetei.

În cadrul discuţiei, „Vasile” i-a spus că sora lui, care stă în municipiul Suceava, are un copil mic şi are nevoie de o bonă. Având mare nevoie de bani, minora i-a spus bărbatului că ar fi dispusă să lucreze ca bonă. Ulterior a fost sunată şi de sora celui care a contactat-o iniţial, care i-a spus acelaşi lucru: are nevoie de cineva care să stea cu fiica ei în vârstă de 2 ani.

Cei doi racolatori au fost identificaţi ulterior ca fiind Mihai Fluerică, zis „Fanu” sau „Blondu”, din Vorniceni – Botoşani, şi concubina acestuia, Mariana Irina Chelaru, fostă Raicu, din Adâncata, trimişi în judecată în dosarul procurorilor DIICOT, înregistrat acum pe rolul Tribunalului Suceava.

Minora a fost luată de acasă, cu acordul ei, şi adusă în Burdujeni, în apartamentul în care locuiau cei doi şi fetiţa lor, în vârstă de 2 ani.

Fata le-a relatat anchetatorilor că a primit haine şi mâncare şi a fost scoasă la plimbare în parc cu copilul, ocazie cu care a fost întrebată câţi ani are, spunându-le vârsta reală – 14 ani.

Partide de sex, „soluţie sigură şi rapidă de a face rost de bani”

La scurt timp, susţin anchetatorii, cei doi i-au propus fetei să întreţină relaţii sexuale cu un prieten de-al lor, contra cost, în apartamentul lor. Cei doi i-au spus fetei că aceasta este o soluţie sigură şi rapidă de a face rost de bani şi că va avea protecţia lor, fără a risca să fie lovită sau jignită.

Pe acest fond, minora de 14 ani a acceptat să intre în jocul celor doi, întreţinând relaţii sexuale cu clienţi, în aceeaşi locaţie.

A doua zi, când a ieşit în parc cu cei doi concubini şi cu fetiţa lor, fata le-a fost prezentată şi numiţilor Florin Cristi Hărătău, zis „Ştirbu”, din Suceava, şi Lenuţa Liliana Găletuş, zisă „Lili”, tot din Suceava, acuzaţi şi ei de procurorii DIICOT de trafic de persoane şi proxenetism.

Aceştia îşi vor intra în rol câteva zile mai târziu, după ce primii doi concubini s-au certat între ei şi au dus-o pe fată înapoi, la Roma-Botoşani.

Învăţată să facă sex oral de o racolatoare

După câteva zile, când era deja acasă, la Roma, tot în vara anului 2015, fata a fost sunată de Lenuţa Liliana Găletuş, care i-a cerut să vină la ea, pentru a-i fi mai bine şi a câştiga bani. Fata a fost preluată de acasă de un bărbat, căruia a trebuit să-i „plătească” drumul cu o partidă de sex, la indicaţia inculpatei Liliana Lenuţa Găletuş, zisă Lili, susţin anchetatorii.

„Lili” i-a spus fetei de 14 ani că practica prostituţia de la vârsta de 17 ani şi că dacă va învăţa tot ce trebuie de la ea, va ajunge să câştige mulţi bani. Din datele de anchetă ale procurorilor rezultă că femeia ajunsă inculpată în dosar a mers la unul dintre clienţi împreună cu fata şi a învăţat-o să facă sex oral. Femeia a încasat 100 de lei, dar fata de 14 ani nu a primit nici un leu.

Pentru partidele de sex normal sau oral minora era pusă să ceară între 50 şi 150 de lei, în funcţie de disponibilitatea clientului.

Au vrut să o ducă în Germania

Fata a mărturisit că în scurt timp i s-a propus să meargă în Germania şi să practice prostituţia.

Minora îşi dăduse deja seama în zilele anterioare că toţi banii ajung la proxeneţi, iar ea nu primeşte nimic, astfel că le-a spus celor care o exploatau că se duce până acasă, pentru a-şi lua buletinul, în vederea plecării în Germania. În aceeaşi zi, minora şi-a schimbat numărul de telefon şi nu a mai luat legătura cu aceştia şi nici nu a mai fost căutată.

Concluzia medicului: fata de 14 ani are profilul real al unei victime

În urma examinării psiho-sociale a minorei a rezultat că aceasta prezintă manifestări ale sindromului de stres post-traumatic, anxietate ridicată, stimă de sine scăzută, sentimentul detaşării de cei din jur, dificultăţi în realizarea planurilor de viitor, lapsusuri, vulnerabilitate la respingere şi critică.

Concluzia medicului care a examinat-o a fost că minora de 14 ani "prezintă profilul real al unei victime, fapt ce accentuează manifestările comportamentale ale abuzului, cu predispoziţii pentru reacţii de fugă şi evitare socială".

Metoda „Loverboy”: prostituată la stradă, în Italia, aproape un an

Un alt caz din acelaşi dosar este cel al inculpatului Severus Afin Băcilă, din Suceava, unul dintre cei care s-au folosit de metoda „Loverboy”. Acesta este acuzat că în cursul lunii iulie 2015 a profitat de starea de vulnerabilitate a unei tinere de 21 de ani, a indus-o în eroare prin promisiunea falsă de a-şi găsi un loc de muncă în Italia şi a dus-o în localitatea Taranto, unde a obligat-o să practice prostituţia stradală. Victima a practicat prostituţia stradală în intervalul iulie 2015 - 12 iunie 2016, arată anchetatorii. Fata câştiga 200-300 de euro pe zi, iar banii ajungeau la Băcilă. Aceasta le-a declarat anchetatorilor că a suportat totul deoarece Severus Afin Băcilă îi tot repeta că ea este „femeia lui” şi vor rămâne împreună. În cele din urmă, fata a fugit şi a luat un autobuz până la Roma, unde a cerut ajutor Ambasadei României, deoarece buletinul şi certificatul de naştere erau la „iubit”. De altfel, în mai multe cazuri, proxeneţii se foloseau de confiscarea documentelor de identitate ale victimelor pentru a le „lega” de ei.

Inculpaţii amintiţi în acest material se bucură de prezumţia de nevinovăţie până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.