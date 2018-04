Demers civic

O apreciată iniţiativă civică a fost lansată la Vatra Dornei, de către reprezentanţii mai multor ONG-uri. Mai exact, fiecare persoană care ajută prin fotografii şi/sau filmări relevante la identificarea persoanelor/mașinilor care aruncă deșeuri în albiile râurilor Dorna și Bistrița va fi premiată. Suma pe care o va primi fiecare persoană este de 200 de lei, iar pentru a anunţa evenimentul cei care surprind imaginile solicitate trebuie să trimită un email la adresa salvamontdorna@yahoo.com

sau să sune la telefoanele 0744.33.23.78 sau 0726.686.687.

Acţiunea se derulează sub titulatura „Bucovina – Ţara Dornelor. Împreună pentru Ţara Dornelor curată!”, iar ONG-urile implicate sunt Asociaţia Salvatorilor Montani din Vatra Dornei, Vatra Dornei Tineret, Crucea Roşie Vatra Dornei şi Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor.

Petru Ariciuc, unul dintre iniţiatorii acţiunii, a explicat de la ce a plecat totul. „An de an facem curat în albiile râurilor, iar la cele mai multe acţiuni participă şi copiii. Anul trecut am avut o discuţie cu copiii şi i-am întrebat dacă nu s-au săturat să tot facem curat după alţii şi apoi să vedem acelaşi peisaj. Cu toţii au fost de acord, aşa încât am gândit o altă modalitate de conştientizare care sperăm să dea roadele scontate”, a arătat Petru Ariciuc.

Afişe cu privire la recompensele acordate vor fi răspândite în toate localităţile, la primării, biserici sau cârciumi, pentru a fi cât mai vizibile. La fel se va întâmpla şi cu fotografia surprinsă cu persoanele şi maşinile din care se aruncă gunoiul în albiile celor două râuri.

„Cu fotografia sau filmarea respectivă mergem la Garda de Mediu şi să vedem ce păţeşte <gospodarul> care aruncă gunoiul în albia râului. Îi vom pune poza acelei persoane în toată comunitatea pentru a arăta cine este <gospodarul>. Acţiunea a demarat deja şi sper să aibă succes", a mai arătat Petru Ariciuc.

Potrivit acestuia, iniţiativă este strict privată, iar banii pentru recompense provin de la agenţii economici din bazinul Dornelor. Mai trebuie spus că acţiunea s-a bucurat şi de ajutorul unei vedete Pro TV, Alex Dima de la „România, te iubesc!”, care a realizat o emisiune legată de poluarea râurilor de munte.