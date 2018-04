Lucrare minuțioasă

Una dintre cele mai reprezentative monumente ale municipiului Suceava – statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetății de Scaun, este în plin proces de reabilitare, astfel încât, din vara acestui an, să poată fi admirată și apreciată la adevărata ei valoare, fără ca imaginea să-i fie umbrită de starea avansată de degradare a soclului, din care s-a și desprins un basorelief, în anii anteriori.

„Mă bucură faptul că în sfârșit au început lucrările de reabilitare a statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare. Demersul s-a dovedit a fi unul dificil, în sensul că a necesitat mult timp până când s-au obținut avizele necesare de la Ministerul Culturii, plus că aproape un an de zile ne-am încurcat în licitații la care nu s-a prezentat nici un ofertant. România are o problemă în ceea ce privește firmele autorizate să execute asemenea lucrări, de reabilitare a monumentelor istorice, cât și în privința lipsei forței de muncă calificată”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul sucevean a precizat că lucrarea va fi finalizată în luna iulie, plus că în paralel ar putea fi executate și lucrările din etapa II, de amenajare a platformei pietonale din jurul statuii.

„Până la Festivalul Medieval sperăm să fie modernizată și platforma din jurul acesteia, licitația de atribuire a lucrării fiind deja reluată și ofertată. Urmează evaluarea ofertelor și desemnarea unui câștigător. Dacă nu apar alte complicații, în luna august ar trebui să avem acolo o frumoasă zonă de recreere, iar statuia să fie pusă în valoare”, a menționat Ion Lungu.

Lucrarea de reabilitare a statuii ecvestre este executată de Matteo Rustic Construct SRL, iar valoarea contractului este de 562.000 de lei plus TVA, perioada de realizare fiind de 120 de zile.

Lucrările contractate vizează în principal soclul statuii, într-o stare avansată de degradare, reabilitarea și remontarea tuturor elementelor din bronz, dar și montarea de sisteme de iluminat arhitectural și ambiental.