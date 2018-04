Perioada 19 – 25 aprilie

Joi, 19 aprilie

Musical despre adolescență, pe scena Universității din Suceava

Casa de Cultură a Studenților aduce pe scena Auditoriumului ”Joseph Schmidt”, din campusul Universității din Suceava, musicalul „Put Your Hands in the Air” semnat de trupade adolescenți Victoria Art, un spectacol care spune „povestea celei mai frumoase vârste, cu tentații periculoase, adrenalină, viraje și răsturnări de situație la finalul cărora dragostea și tinerețea triumfă într-un delicios happy end”. Spectacolul va avea loc pe data de 19 aprilie, de la ora 19.00.

Prețul unui bilet este de 10 lei. Biletele se pot achiziționa online de pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau înainte de spectacol. Accesul studenților este gratuit pe baza de invitație.

Profesori de educație plastică și arte vizuale expun la Rădăuți

Joi, 19 aprilie, la Galeria de Artă din Rădăuți va fi vernisată expoziția de pictură, grafică și sculptură „Dascăl și artist”, a profesorilor de arte vizuale din Suceava.

Vernisajul este programat de la ora 17.00, intrarea fiind liberă.

Momente artistice vor fi oferite de Ansamblul <Blokflote>, de la Școala Gimnazială <Bogadan Vodă> Rădăuți, coordonat de prof. Alexandru Domnari, și eleva Aines Vasilache, vioară, îndrumată de prof. Florin Herghelegiu. Prezintă Delia Ioana Leizeriuc, critic de artă, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Suceava.

Vineri, 20 aprilie

Recital cu Alexandra Fits, la Universitatea Suceava

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității Suceava organizează vineri, 20 aprilie, pe scena Auditoriumului ”Joseph Schmidt”, un recital cu talentata artistă Alexandra Fits (voce și pian).

Spectacolul este programat de la ora 18.00.

Prețul unui bilet este de 10 lei. Biletele se pot achiziționa on-line de pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau înainte de spectacol. Accesul studenților este gratuit pe bază de invitație.

Potrivit organizatorilor, „Alexandra este o veritabilă ambasadoare a cântecului francez. Asemănată lui Barbara (de către Georges Moustaki), fie că se află în faţa pianului sau doar a microfonului, ea este unul dintre acei artişti dăruiţi, care au nevoie permanentă să dăruiască”.

Maestrul Tudor Gheorghe, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava

Maestrul Tudor Gheorghe va aduce pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava vineri, 20 aprilie, de la ora 19.00, concertul „Rândunici printre lozinci". Biletele costă 90 de lei și 80 de lei pentru elevi, studenți și pensionari și pot fi cumpărate de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, telefon 0230 523 718. „Rândunici printre lozinci" este un spectacol ce va readuce în atenția publicului muzica ușoară a anilor 60 – 70. Cu o nouă orchestrație a dirijorului și orchestratorului Marius Hristescu și o interpretare inedită, așa cum și-a obișnuit publicul maestrul Tudor Gheorghe, muzica anilor 60 - 70 va prinde viață pe scena suceveană, alături de membrii Orchestrei „Concertino" din Chișinău.

Simpozionul județean „Corneliu Tincu - un dascăl de excepție”, ediția a III-a

Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului va găzdui vineri, 20 aprilie, de la ora 12.00. Simpozionul județean „Corneliu Tincu - un dascăl de excepție”, ediția a III-a. „Este o altfel de activitate metodică a profesorilor de Educație Plastică și Arte Vizuale, pe semestrul al II-lea, organizată sub forma de simpozion anual”, a precizat inspectorul de arte, prof. Loredana Mihaela Ceică. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Suceava, Compartimentul Arte, în colaborare cu școala gazdă, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și Primăria orașului Gura Humorului.

Luni, 23 aprilie

Spectacolul-premieră “Fierarii”

Mari actori ai scenei româneşti, Maia Morgenstern, Horațiu Mălăele, George Mihăiță, Valentin Teodosiu/Mircea Rusu, vor juca luni, 23 aprilie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, în spectacolul-premieră “Fierarii”, scris de sârbul Milos Nikolic. Distribuţia: Grigorie: Horațiu Mălăele, Matilda: Maia Morgenstern, Peter: George Mihăiță, Ivan: Valentin Teodosiu/Mircea Rusu. Regia: Horațiu Mălăele. Scenografia: Maria Miu. Muzica: George Marcu. Biletele costă 120 de lei şi pot fi cumpărate de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava.