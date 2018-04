Imagini care surprind accidentul

Ancheta în cazul gravului accident petrecut săptămâna trecută la Șcheia, pe zona de sens unic spre municipiul Suceava, în urma impactului dintre un tir şi un autoturism Dacia Logan-taxi, se anunţă a fi una complicată. Chiar dacă poliţiştii au stabilit în cadrul anchetei preliminare că şoferul de tir a vrut să treacă de pe o bandă pe alta şi a acroşat taxiul în partea din stânga-spate, imaginile surprinse de o cameră video dintr-un unghi mai bun nu indică în mod clar că lucrurile s-au petrecut aşa. De altfel, constatarea poliţiştilor este doar una preliminară, iar în dosar s-a dispus deja efectuarea unei expertize de specialitate, în cadrul căreia trebuie să se stabilească în mod clar cum s-a produs accidentul.

O femeie moartă, un tânăr în stare foarte gravă

În dimineaţa zilei de 11 aprilie, în jurul orei 6.10, un autoturism taxi în care se aflau cinci persoane, care circula pe banda dinspre magazinul Jumbo, s-a răsturnat pe cupolă, a fost proiectat într-un alt autoturism parcat pe marginea drumului, după care s-a oprit în poarta fabricii de lactate din zonă. În clipele dinaintea accidentului, pe cealaltă bandă circula un tir, care a acroşat taxiul în partea stânga-spate.

În urma impactului, pompierii militari au intervenit pentru descarcerarea a trei oameni, care se aflau pe bancheta din spate, în taxi. Una din pasagerele din taxi, o femeie în vârstă de 44 de ani, era în stop cardio-respirator şi nu a mai putut fi salvată. De asemenea, un tânăr, tot de pe bancheta din spate, a ajuns la spital în comă de gradul III, cu leziuni foarte grave la cap. Acesta din urmă este tot în stare foarte gravă, însă a dat totuşi uşoare semne de ameliorare.

Ce se vede pe imaginile care surprind accidentul

O cameră video a surprins cum s-a produs accidentul, iar aceste imagini vi le prezentăm în exclusivitate pe site-ul cotidianului nostru, ataşate la acest material.

Pe imagini se vede cum tirul şi taxiul se deplasează pe cele două benzi, iar taxiul în care se aflau cinci oameni este condus foarte aproape de vehiculul greu.Taxiul are o viteză ceva mai mare, pare a trece de tir, după care urmează momentul în care este acroşat în partea din stânga-spate. Din păcate, chiar acest moment nu se vede clar, din cauza distanţei.

Pe imagini se mai observă că şoferul tirului semnalizează dreapta, pentru a intra pe cealaltă bandă, însă nu pătrunde pe aceasta. Din unghiul camerei pare că mai degrabă taxiul intră în faţa tirului, însă unghiul nu ne ajută să lămurim pe deplin acest aspect esenţial.

Expertul care va fi desemnat să stabilească dinamica accidentului va avea la dispoziţie, pe lângă imaginile video, şi măsurătorile făcute de agenţii rutieri la faţa locului, precum şi detaliile legate de avariile de pe cele două maşini, care vor ajuta la o concluzie.

Declaraţia bărbatului care conducea tirul

Șoferul autotrenului implicat în accident a vorbit, ieri, cu reporterii Monitorul de Suceava şi a precizat cum s-a petrecut accidentul, în varianta sa.

Cristian Tanu a relatat că în dimineaţa zilei de 11 aprilie plecase de la garaj pe traseul Iţcani-Șcheia, pe centura de ocolire a Sucevei, şi urma să ajungă la Bacău.

Intrat pe sens unic, dinspre Șcheia, acesta circula, normal, pe banda din stânga, şi semnalizase pentru a intra pe cea din dreapta.

„Eram pe traseu abia de vreo 5 kilometri, din altă direcţie decât taxiul. Într-adevăr am semnalizat dreapta, însă m-am asigurat, l-am văzut în oglindă, am văzut maşina taxi şi am aşteptat să treacă. Când a ajuns în dreptul cabinei nu ştiu ce a făcut, pur şi simplu a intrat în faţa mea. Sunt nevinovat şi susţin asta până la Dumnezeu. Îmi pare rău că a murit un om, dar eu nu sunt vinovat”, a declarat Cristian Tanu.

Acesta spune că după ce a văzut imaginile video tot caută explicaţii cu privire la ce a vrut să facă şoferul de taxi, însă nu le găseşte. Acesta este de părere că doar consumul de alcool ar putea explica cum s-a produs accidentul.

Șoferul taxiului are o variantă total opusă

De cealaltă parte, Gheorghe Pupăză, şoferul în vârstă de 50 de ani al autoturismului taxi Dacia Logan, a declarat pentru Monitorul de Suceava: ”Veneam de acasă, de la Păltinoasa, şi în drum spre Suceava am luat la ocazie patru pasageri din comuna Ilişeşti. La un moment dat, în timp ce circulam pe segmentul de drum cu sens unic din zona Jumbo din Şcheia, pe banda din dreapta, am apucat să văd în oglindă semnalizarea spre dreapta făcută de un tir, care intenţiona să treacă pe banda mea, el circulând pe banda din stânga. În acel moment bara din faţă a cabinei tirului m-a acroşat în zona triplei de semnalizare stânga spate, autoturismul s-a rotit prin faţa cabinei camionului, după care s-a răsturnat pe cupolă şi a parcurs în această poziţie circa 20-30 de metri, spre partea din stânga a drumului, până în apropierea porţii fabricii de lapte”.

În urma verificării cu aparatul etilotest, în cazul lui Gheorghe Pupăză a rezultat o concentraţie de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a declarat că a băut cu o seară înainte, iar a doua zi dimineaţă, când s-a urcat la volan, nu mai era în stare de ebrietate. Bărbatului i s-au recoltat probe biologice de sânge, iar dacă rezultatul va fi sub 0,8 la mie, atunci alcoolemia va fi încadrată doar la contravenţie. Chiar şi aşa însă, este posibil ca anchetatorii să ţină cont de faptul că taximetristul avea alcoolemie, chiar dacă mică.

Ambii şoferi aveau peste 70 de km/h

Un alt detaliu important este legat de viteza cu care circulau cele două maşini. În cazul tirului, viteza înregistrată de tahograf este de 70-72 de km/h. Taxiul avea o viteză mai mare, venind din spatele tirului şi ajungând în dreptul său. Aşadar, în cazul ambilor, viteza o depăşea cu mult pe cea legală de pe respectiva porţiune de drum, care este deja în localitate.

Viteza şi lipsa conduitei preventive pot fi imputate ambilor şoferi, în opinia noastră.

Și acest detaliu legat de vitezele de rulare urmează a fi stabilit tot în cadrul expertizei de specialitate.

Poliţiştii rutieri continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.