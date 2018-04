La Suceava şi Udeşti

Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe Udeştene”, ediţia a XXIII - a, se va desfăşura, în perioada 25 – 26 mai, la Suceava şi Udeşti. Organizatorii au precizat că, începând cu cea de-a XVII-a ediţie, festivalul literar „Eusebiu Camilar – Magda Isanos” de la Udeşti şi-a schimbat denumirea în Festivalul - concurs de literatură "Rezonanţe Udeştene”. Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Muzeul Bucovinei, Crai Nou Suceava, Inspectoratul Judeţean Școlar Suceava, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera”, Primăria comunei Udeşti, Asociaţia Culturală „Mircea Motrici”, Centrul Cultural “Unirea sub Oadeci” Udeşti, Biblioteca Comunală “Constantin Ștefuriuc” Udeşti. Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul creatorilor din literatura de astăzi şi se va desfăşura pe trei secţiuni: poezie, proză scurtă şi reportaj literar.

Regulament

Regulamentul concursului: sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare, tehnoredactate cu diacritice; la concurs pot participa autori de orice vârstă, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului; lucrările vor fi trimise pe adresa electronică: rezonanteudesteneccb@yahoo.com, până la data de 10 mai 2018. Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor, care se va regăsi pe fiecare pagină. Într-un fişier separat se va trimite un curriculum vitae al autorului (având acelaşi motto), care va conţine numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi adresa electronică. La secţiunea poezie, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci şi maximum zece poezii. La secţiunea proză scurtă, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum o proză scurtă şi maximum trei. La secţiunea reportaj literar, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu un reportaj de maximum cinci pagini. Un concurent poate participa la toate secţiunile. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului „Rezonanţe Udeştene”, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete udeştene”, volum editat pe suport electronic de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina.

Premii

Laureaţii vor fi anunţaţi până pe 21 mai, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava şi Udeşti, pe 25 şi 26 mai 2018. Manifestările vor consta în lansări de carte, şezători literare, recitaluri de poezie, spectacol de teatru, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. Organizatorii asigură cazarea şi masa. Transportul va fi suportat de laureaţi şi invitaţi. În eventualitatea în care laureaţii doresc să fie însoţiţi şi de alte persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate cheltuielile, iar organizatorii trebuie anunţaţi până cel mai târziu pe 23 mai, pentru a face rezervările necesare. Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, poeţi, prozatori, redactori-şefi de reviste literare, membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Membrii juriului nu pot schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii: Poezie: Marele premiu „Magda Isanos”, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Premiul „Constantin Ştefuriuc”; Proză Scurtă: Marele premiu „Eusebiu Camilar”, Premiul I, Premiul II, Premiul III; Reportaj Literar: Marele premiu „Mircea Motrici”, Premiul I, Premiul II, Premiul III. Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare. Relaţii suplimentare: Ioan Manole, 0755 764 373 şi Carmen Veronica Steiciuc, telefon: 0745 773 290.