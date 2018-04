Flăcări și fum

Panică luni seara la blocul IIRUC din centrul municipiului Suceava, în apropiere de sediul Poştei Române. Un apartament situat la etajul I al imobilului a fost cuprins de flăcări, cel mai probabil de la o ţigară. Fumul dens extins în tot blocul a creat panică între locatari, care au reușit în mare parte să iasă din imobil și au solicitat intervenția pompierilor. Cinci persoane au avut nevoie de acordarea primului ajutor, două dintre ele ajungând la spital pentru îngrijiri medicale.

Flăcările au izbucnit în sufrageria unui apartament, existând pericol de extindere la întreaga locuință

Focul a izbucnit cu puțin înainte de ora 21.00, fiind observat de unul dintre vecini, care a sunat la 112. Între timp, fumul dens provenit din aprinderea interiorului unei sufragerii, dintr-un apartament situat la primul etaj al blocului, a inundat casa scării, fiind simțit imediat de vecini, care au intrat în panică. Cei mai mulți dintre ei au reușit să iasă din imobil, coborând cu greu prin gazele toxice extinse la nivelul celor 4 etaje ale blocului. David, un tânăr locatar care a observat printre primii incendiul, reușind să surprindă pe cameră câteva imagini, ne-a declarat: ”Eram în casă și a început să miroase a fum. M-am uitat pe balcon și am văzut că ia foc apartamentul de la etajul întâi. Am coborât și când am ajuns în față a venit primul echipaj de pompieri, în timp ce eu reușeam să filmez câteva secvențe. A venit și a doua mașină, nu am prins flăcările de la început, dar când am început să filmez, erau flăcări destul de mari. A căzut sticla din cauza focului și era fum foarte mult. Din apartament nu se auzea nimic și pompierii văd că nu au scos pe nimeni din interior.”

Cea mai mare parte dintre locatari au reușit să iasă singuri prin fumul dens de pe casa scării

Între timp, 23 de locatari din bloc, din care 4 copii, au reușit să coboare și să iasă în afara imobilului, fiind în siguranță. Ionuț Bârsan, un locatar al blocului, ne-a relatat după ce și-a salvat familia: ”Încercam să culc copiii și dintr-o dată am auzit zgomot și am simțit miros de fum. Când am ieșit pe casa scării cu copiii în brațe, cu bunicii și cu soția, era un fum dens, irespirabil și am coborât împreună cu vecinii, pe întuneric. Fumul a plecat de undeva de la etajul întâi, iar casa scării era inundată de fum, arzând sufrageria apartamentului. Până au venit pompierii noi ne-am autoevacuat cu toții cu greu, dar suntem în regulă. S-au speriat foarte tare vecinii, copiii nu știu cât s-au speriat, dar slavă Domnului că nu au pățit nimic.”

În timpul intervenției pompierilor, unii locatari au avut nevoie de prim ajutor

La locul incendiului au ajuns în scurt timp pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Suceava, care au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă, dar și un echipaj al ambulanței, pentru acordarea primului ajutor. La sosirea echipajelor, ardea interiorul unei camere, pe o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați, iar casa scării era inundată cu fum. Salvatorii au localizat și lichidat incendiul, concomitent cu ventilarea naturală a apartamentului și a casei scării. Două persoane, un copil şi un adult, au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a fi evacuate din imobil, copilului fiindu-i administrat oxigen pe timpul coborârii. Alte cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la ambulanță, iar două dintre ele au fost transportate la Unitatea Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava. În afara celor două persoane care au fost evacuate cu ajutorul pompierilor, alte 23 de persoane, printre care şi 4 copii, reușiseră să iasă singure din imobil. Locotenent colonelul Marius Tăuteanu, șeful dispozitivului de intervenție al ISU Suceava, ne-a declarat: ”Detașamentul de Pompieri Suceava a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc de locuințe. La sosirea pompierilor ardea în întregime o cameră, cu propagare spre celelalte și spre holul blocului. Holul blocului era inundat de fum și gaze toxice, fiind necesară autoevacuarea și evacuarea persoanelor din bloc. Au fost evacuate 20 de persoane adulte, 5 copii și o pisică, s-a acordat primul ajutor unui număr de cinci persoane, două fiind transportate la spital. Incendiul a fost localizat și lichidat, împiedicând extinderea la alte apartamente.”

Incendiul a fost cauzat de fumatul în loc neprotejat

După circa o oră și jumătate de intervenție, incendiul a fost lichidat. În interiorul apartamentului au ars obiecte de mobilier,aparatură electrocasnică și materiale textile din cameră, pompierii reușind să salveze restul locuinței familiei. S-au degradat finisajele interioare ale apartamentului, precum și tencuiala și alte bunuri de pe casa scării. Conform vecinilor din bloc, proprietarii apartamentului nu se aflau acasă în momentul producerii incendiului. Pompierii împreună cu polițiștii criminaliști au stabilit drept cauză probabilă de izbucnire a incendiului fumatul în locuri nepermise sau neprotejate, focul pornind cel mai probabil de la jarul unei țigări care a fost lăsată aprinsă. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar de cercetare pentru distrugere.