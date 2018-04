Anchetă

Patronii firmei Duo Mat din Suceava sunt acuzaţi de peste 100 de clienţi, care au dorit să cumpere materiale de construcţii de la firma suceveană, că au plătit sume mari de bani fără a primi în schimb marfa pentru care au optat. Păgubiţii spun că întreaga înşelătorie s-ar fi petrecut la mijlocul lunii mai a anului trecut şi că până astăzi, după aproape un an de zile, nu au reuşit să-şi recupereze nici marfa şi nici banii pe care i-au plătit. Ei s-au constituit în mai multe grupuri de păgubiţi şi au făcut plângeri la poliţie, însă spun că până la această oră nimeni nu i-a băgat în seamă, nefiind nici măcar audiaţi de poliţişti.

Mai mult de 130 de persoane au fost păgubite într-un interval de câteva zile

Clienţii păgubiţi spun că înşelătoria căreia i-au căzut victime s-a derulat de-a lungul câtorva zile, la mijlocul lunii mai 2017. Cumpărătorii au achitat marfa la casieria depozitului Duo Mat din cartierul Iţcani, au primit factura şi chitanţa, după care au aşteptat livrarea materialelor de construcţii acasă. Văzând că nu le mai primesc, clienţii au revenit la firmă peste câteva zile, unde directorul de vânzări al firmei i-a tot amânat de pe o zi pe alta, sub diverse pretexte (nu au încă marfa pe stoc, maşina nu este venită sau este stricată etc.). La câteva zile de la achitarea unor materiale, Valerică Cosovanu, unul dintre clienţii amânaţi de administratorii firmei, a revenit la poarta depozitului, care era închisă şi pe care apărea o inscripţie cu Inventar. ”În acel moment am sunat la directorul de vânzări Radu Grosu, care nu a răspuns la telefon, după care au revenit ei cu un telefon. Atunci mi-au spus să stau liniştit, că luni marfa va ajunge la mine acasă. Văzând că nu a ajuns marfa, luni, pe 15 mai, am revenit la firmă, unde pe poartă scria Daily Caffe, firma iniţială fiind dispărută. Dispăruse astfel şi marfa din curte, cu tot cu logistică şi angajaţi, patroni etc.”, ne-a povestit Valerică Cosovanu.

Păgubiţii au depus plângeri la poliţie, însă nu au fost audiaţi până în prezent

În aceeaşi zi la poarta firmei s-au adunat mai multe persoane aflate în aceeaşi situaţie, care văzând că nu pot contacta reprezentanţii firmei Duo Mat, care erau de negăsit, s-au îndreptat spre poliţie, unde au depus plângeri. Cei mai mulţi dintre clienţi plătiseră pentru achiziţionarea unor materiale de construcţii, cărămidă, fier beton, ciment, iar sumele încasate de firmă erau mari, între câteva mii de lei şi chiar zeci de mii de lei. Pe lângă păgubiţii suceveni, existau şi păgubiţi ai firmei Duo Mat la punctele de lucru din judeţul Botoşani, care au depus plângeri la poliţia din judeţul învecinat. Valerică Cosovanu a continuat să ne relateze: ”Am depus atunci plângeri la poliţie peste 130 de clienţi din Suceava, plus clienţii din Botoşani şi îndată se împlineşte anul, însă nici unul dintre noi nu a fost nici măcar chemat şi audiat despre cele întâmplate. De la poliţie mi-au spus că prejudiciul este de peste 10 miliarde de lei vechi, circa 250.000 de euro. Eu am de recuperat 16.000 de lei, adică circa 3.500 de euro, în acelaşi timp fiind oameni cu pagube de 8.000 de euro sau chiar de 29.000 de euro. Facturile emise sunt toate anexate la dosarul deschis la poliţie, iar sumele sunt colosale, toţi fiind păgubiţi cu sume mari. Ne-a surprins faptul că, dacă cei din judeţul Botoşani au fost chemaţi la poliţie şi au dat declaraţii despre sumele încasate de cei de la Duo Mat, la noi la Suceava, chiar dacă am făcut plângere la poliţie şi am sesizat şi alte instituţii ale statului, nimeni nu ne-a dat nici o lămurire până la această oră. Mai mult de atât, de la ANAF ne trimit la poliţie, de la poliţie ne trimit la Parchet, procurorii ne trimit din nou la poliţie şi suntem pasaţi aşa de la o instituţie la alta, fără să primim cel mai mic răspuns.”

Păgubiţii s-au adresat altor instituţii ale statului

Văzând că cercetările sunt tergiversate şi nimeni nu i-a contactat pentru audieri şi demararea cercetărilor, după mai mult de o jumătate de an păgubiţii s-au adresat altor instituţii ale statului: ”Am făcut plângeri până acum la Poliţie, Parchet, ANAF, DNA, DGA, Prefectură, Avocatul Poporului, primind câteva răspunsuri evazive, care nu ne lămuresc cu nimic. Cei doi patroni ai firmei Duo Mat, Dan Creţu şi Cornel Creţu, ambii din Zamostea, nu răspund la telefon şi sunt de negăsit. Mai grav este faptul că materialele de construcţii achitate şi lăsate în custodie în curtea firmei, în baza unor procese verbale, au fost vândute în această primăvară, fără ca poliţia să pună sechestru pe această marfă care aparţine clienţilor.”

Patronii firmei Duo Mat sunt acuzaţi că au premeditat toată această înşelătorie

Facturările efectuate în cele aproape două săptămâni din luna mai a anului trecut s-au făcut pe firma Duo Mat Retail, despre care păgubiţii cred că a fost special înfiinţată în acest scop. ”Noi credem că toată această acţiune de încasare a banilor, fără a onora comenzile, a fost făcută cu intenţie de patronii firmei, deoarece ei au făcut asta cu bună ştiinţă, după ce cu o săptămână înainte se închisese Duo Met-ul, cealaltă firmă a acestora. Cu toate că semnalele erau că ei nu mai pot continua afacerea, au continuat să încaseze banii de la clienţi şi în ziua de 12 mai, când firma se afla deja în inventar, fără a-şi pune problema că nu mai au de unde livra marfa. După cum se vede, pe facturile noastre scrie Duo Mat Retail SRL. Această firmă nu există nicăieri, este o firmă căpuşă pe care ei au înfiinţat-o, bănuiesc, pentru a-i păcăli pe oameni”, ne-a declarat acelaşi Valerică Cosovanu.

Păgubiţii sunt hotărâţi să-şi găsească dreptatea la CEDO

Opt dintre cei care şi-au pierdut banii în urma ”tranzacţiilor” păguboase cu firma Duo Mat au fost chemaţi la poliţie pe data de 2 aprilie, şi li s-a explicat că din cauza volumului mare de cercetări din dosarul deschis pentru înşelăciune, acestea vor fi de durată, fiind înştiinţaţi că ”sesizarea depusă de ei a fost înaintată Parchetului de le lângă Judecătoria Suceava, pentru a analiza şi dispune”. Pentru recuperarea banilor şi tragerea la răspundere a celor implicaţi, oamenii sunt decişi să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.