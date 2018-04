„Put Your Hands in the Air”

Musical despre adolescență și tentațiile ei, pe scena Universității din Suceava

Casa de Cultură a Studenților aduce pe scena Auditoriumului ”Joseph Schmidt”, din campusul Universității din Suceava, musicalul „Put Your Hands in the Air” semnat de trupade adolescenți Victoria Art, un spectacol care spune „povestea celei mai frumoase vârste, cu tentații periculoase, adrenalină, viraje și răsturnări de situație la finalul cărora dragostea și tinerețea triumfă într-un delicios happy end”. Spectacolul va avea loc pe data de 19 aprilie, de la ora 19.00. Producția „Put Your Hands in the Air” este regizată de Julieta Georoiu și Liviu Chițu, după un scenariu de Rareș Fota. Coregrafia este semnată de Rareș Fota și Toria Drăgulescu, iar muzica îi aparține lui Romeo Dediu (Holograf), pe versuri de Minioneta Georoiu și Tudor Dumitru.

Prețul unui bilet este de 10 lei. Biletele se pot achiziționa online de pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau înainte de spectacol.

Accesul studenților este gratuit pe baza de invitație. Invitațiile se pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților.

“Musicalul este un gen recunoscut internațional mai ales în America… visul nostru. Broadway este unul dintre cele mai faimoase, poate chiar cel mai faimos centru de teatru din univers, care deja face publicitate celorlalte piețe de musical precum West-End, Anglia. Dați-mi un exemplu de musical românesc! Nu avem. Nu avem niciun titlu… până acum. Până acum nu aveam nici un titlu. Victoria Art vine cu o inovație în rândul artei românești, un musical 100% original. Putem dezvolta un întreg cult în România prin acest musical”, spune Rareș Fota, scenaristul și unul dintre coregrafii spectacolului.

