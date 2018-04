USV

În perioada 27 – 29 aprilie 2018, Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ştefan cel Mare“ din Suceava, Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava, Facultatea de Drept a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuțiși Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences (Iași) organizează Conferinţa științifică internațională "Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law".

Manifestarea științificăreunește personalități marcante din România și din țările vecine, specialiști care vor aborda aspecte privind evoluţia mediului legislativ, impactul aplicării noilor norme juridice, perspective sociale în administraţie publică şi drept, metode de predare moderne și educație non-formală, didactici apreciative și valori etice.

Conferința se dorește a fi o platformă de dezbatere, generatoare de soluții pentru problemele ridicate de contextul juridic și social-economic actual.

Informații suplimentare pot fi obţinute accesând www.fdsa.usv.roşi conferinta.asdap.ro. Acest proiect este realizat în asociere cu Primăria municipiului Suceava şi Consiliul Local Suceava.