Ofertă turistică

Un nou parc de aventură va fi deschis în această vară în județul Suceava, în Fălticeni. Primarul acestui municipiu, Cătălin Coman, a declarat că începând de astăzi vor începe lucrările pentru amenajarea noului parc de aventură, în parcul din apropierea complexului de agrement „Nada Florilor”. Cătălin Coman a precizat că proiectul prevedere realizarea a nu mai puțin de 14 trasee, cu diverse grade de dificultate. El a arătat că de astăzi va începe amenajarea zonei unde va fi construit parcul de aventură, iar anul acesta vor fi date în folosință opt din cele 14 trasee. Cătălin Coman a spus că valoarea investiției este de 265.000 de lei, bani alocați de la bugetul local. „Este o investiție pe care o realizăm pentru a completa oferta turistică a municipiului Fălticeni și pentru a dezvolta baza de agrement <Nada Florilor> și pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști. Noul parc de aventură va avea anul acesta opt trasee, pe diverse culori corespunzătoare gradelor de dificultate, pentru copii de 5- 6 ani și până la adulți”, a spus primarul din Fălticeni. El a spus că de amenajarea noului parc de aventură se va ocupa o firmă specializată din Brașov, cu un portofoliu de lucrări în țară, cum ar fi amenajarea unui astfel de parc în salina de la Praid, dar și în străinătate, cu parcuri amenajate în Germania sau Grecia. Cătălin Coman a precizat că noul parc de aventură din Fălticeni ar putea fi deschis în maxim două luni. El a precizat că în anii următori vor fi amenajate și celelalte trasee din parcul de aventură. Administrarea parcului de aventură din Fălticeni va fi asigurată de primăria municipiului.

Cătălin Coman a precizat că acest parc de aventură completează oferta întregii zone în care se află complexul de agrement „Nada Florilor”. El a amintit că acest complex dispune de trei piscine exterioare, o piscină interioară, un teren de sport multifuncţional şi o pistă de biciclete. Dintre cele trei piscine exterioare, una are o suprafaţă de 325 mp, o adâncime de patru metri, fiind dotată cu o trambulină pentru sărituri, pe două niveluri. O altă piscină exterioară este destinată copiilor, aceştia având la dispoziţie şi două tobogane. Piscina exterioară pentru adulţi are şi aceasta un tobogan, suprafaţa ei fiind de 300 mp. Piscina interioară, cu apă încălzită, are o suprafaţă de 1.130 de metri pătraţi. Tot în interiorul clădirii complexului de agrement se află o saună şi două săli de forţă, dotate cu echipamente de ultimă generaţie. Cei care vor folosi piscinele vor avea la dispoziţie şezlonguri şi baldachine din lemn. Cătălin Coman a estimat că în funcție de vreme, piscinele exterioare ale complexului ar putea fi deschise în perioada 15 mai – 1 iunie, până atunci fiind funcțională piscina interioară.