Zeci de copii din comuna Şcheia, provenind din familii destrămate, minori neglijaţi, care cresc în mizerie, nu sunt supravegheaţi şi nu sunt trimişi la şcoală de către părinţi, au ajuns în atenţia Protecţiei Copilului Suceava. În urma unei acţiuni iniţiate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie, în baza planului de acţiune întocmit de Poliţia municipiului Suceava, reprezentanţii Protecţiei Copilului s-au deplasat în Şcheia, împreună cu poliţia din localitate, şi au constatat mai multe cazuri de neglijenţă a părinţilor faţă de copii, unele de care se ştia deja la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava, altele noi. După cum ne-a spus asistentulsocial Gabriela Corina Bodale, „neglijarea poate avea mai multe forme: neglijare alimentară, neglijare vestimentară, neglijare a igienei, neglijare medicală, neglijare educaţională, neglijare emoţională şi neglijare în supraveghere”.

O fetiţă în vârstă de 4 ani şi jumătate crescută de stat, la solicitarea mamei

O tânără din Şcheia, în vârstă de 22 de ani, mamă a patru minori cu vârste cuprinse între 4 ani şi jumătate şi 1 an şi jumătate (cu şi fără paternitate recunoscută), a contactat serviciul urgenţe din cadrul DGASPC Suceava, unde a relatat faptul că a fost nevoită să părăsească domiciliul conjugal din cauza relaţiilor tensionate, a conflictelor şi a agresiunii fizice din partea socrilor (soţul ei este la închisoare), iar fetiţa ei cea mare, în vârstă de 4 ani şi jumătate, a rămas la bunicii paterni, fără acordul ei, şi se află în situaţie de risc. De asemenea, mama celor patru copii a declarat că nu este de acord ca fiica ei să rămână în grija bunicilor paterni şi a solicitat o măsură specială de protecţie pentru minoră.

”Când au fost vizitaţi bunicii paterni din Şcheia, s-a constatat existenţa unui pericol iminent pentru minoră şi a fost necesară instituirea unei măsuri de protecţie, deoarece situaţia familială este una precară şi atmosfera deosebit de ostilă pentru dezvoltarea copilului. Menţionăm că minora a mai fost instituţionalizată şi integrată în familia naturală cu sprijinul HHC România, motiv pentru care considerăm că atât mama, cât şi bunicii paterni nu se pot ocupa corespunzător de minor, nerespectând nici o indicaţie”, ne-a explicat şefa DGASPC Suceava, Nadia Creţuleac.

Ceilalţi trei minori se află în grija mamei, care acum locuieşte la Gura Humorului. Acesteia i s-au adus la cunoştinţă procedurile legale necesare privind instituirea măsurii speciale de protecţie. De asemenea, au completat reprezentanţii Protecţiei Copilului Suceava, „la momentul vizitei la domiciliul bunicilor paterni situaţia era una precară din punct de vedere igienic şi financiar, lipsind condiţiile necesare unui trai decent. Minora, la momentul vizitei, se afla la grădiniţă. Copila a fost preluată de la grădiniţă şi predată Centrului de Primire în Regim de Urgenţă Suceava, iar în prezent este în grija unui asistent maternal profesionist”.

Copii lăsaţi la voia întâmplării

Reprezentanţii Protecţiei Copilului Suceava au mai descoperit, la acţiunea de control efectuată în comuna Şcheia, cazul unei mame care are un copil în vârstă de un 1 şi jumătate şi un altul în vârstă de 4 ani, şi care locuieşte fără forme legale pe raza comunei Şcheia, domiciliul ei fiind în comuna Capu Câmpului. La momentul vizitei, femeia îl avea în îngrijire doar pe minorul în vârstă de aproape 4 ani, care a locuit o perioadă la bunica maternă, în Capu Câmpului.

Am aflat de la şefa DGASPC Suceava că ”în luna februarie a anului 2017, femeia din Capu Câmpului, care acum locuieşte fără acte legale în Şcheia, a abandonat-o pe fiica ei în vârstă de 1 an şi jumătate la sediul DGASPC Suceava, atunci ea fiind însoţită de concubin. Fetiţa beneficiază în prezent de o măsură de protecţie, fiind crescută de un asistent maternal profesionist din judeţ”. În prezent, tânăra are o relaţie de concubinaj cu un minor în vârstă de 16 ani şi este însărcinată din nou. Când asistenţii sociali au ajuns la domiciliul indicat de poliţie, minorul în vârstă de aproape 4 ani nu se afla în grija mamei, deoarece noul concubin nu acceptă prezenţa copilului. Acesta din urmă a fost lăsat în grija bunicilor materni, din Capu Câmpului.

Fapte cu caracter penal, la vârste foarte fragede

Reprezentanţii Protecţiei Copilului Suceava au vizitat şi alte şase familii, aflate în evidenţa poliţiei, de pe raza comunei Şcheia, deoarece minorii, cu vârste puţin peste 10 ani, au săvârşit fapte cu caracter penal (furt, tâlhărie, cerşetorie). „Situaţia din aceste familii este una precară, condiţiile unui trai decent fiind insuficiente. Copiii sunt neglijaţi din punct de vedere medical şi şcolar, iar condiţiile igienico-sanitare nu sunt corespunzătoare (existând riscul de a se îmbolnăvi). Aceste cazuri vor rămâne atât în atenţia instituţiei noastre, cât şi a Primăriei comunei Şcheia”, a completat Nadia Creţuleac.