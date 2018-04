Investiţie mult aşteptată

Sucevenii au la dispoziţie, începând de vineri, prima zonă de agrement a municipiului reşedinţă de judeţ, amenajată pe o suprafaţă de 75.250 mp, la baza dealului Tătăraşi.

Pe lângă numeroasele spaţii verzi amenajate cu gazon, plante şi arbuşti ornamentali, sucevenii au acces gratuit la o mulţime de facilităţi - locuri de joacă pentru copii, terenuri de minigolf, terenuri de sport, un foişor muzical, un debarcader cu bărci şi hidrobiciclete, o fântână arteziană, clădiri administrative şi o cafenea.

Accesul spre zona de agrement a Sucevei se face virând la dreapta din capătul străzii Mitropoliei, pe lângă fosta Uzină electrică, spre lacurile de la baza dealului Tătăraşi.

Iniţial, inaugurarea era programată pentru data de 1 Mai, dar la insistenţele sucevenilor, termenul a fost devansat. La inaugurarea zonei de agrement au fost prezenţi sute de suceveni care au venit să vadă ce s-a realizat acolo, care s-au bucurat din plin de facilităţile puse la dispoziţie, dar şi numeroşi reprezentanţi ai administraţiei locale – primarul Ion Lungu, viceprimarii Lucian Harşovschi şi Marian Andronache, judeţene – preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, dar şi oameni politici – deputatul Ioan Balan, care au salutat concretizarea unei doleanţe mai vechi a populaţiei, anunţând deja alte proiecte la concretizarea cărora se lucrează, pe mai multe planuri.

„Iată că în această zi importantă, de Izvorul Tămăduirii, inaugurăm prima zonă de agrement a municipiului Suceava. Iniţial ne-am propus ca asta să se întâmple pe 1 Mai, ar fi fost şi mai înverzit, dar până la urmă stăpânii noştri sunt cetăţenii. De Paşti foarte mulţi au venit aici, le-a plăcut, au fost încântaţi şi ne-au solicitat să deschidem mai rapid zona de agrement”, a spus primarul Sucevei, după slujba de sfinţire a complexului de agrement Tătăraşi.

El a făcut şi un scurt istoric al realizării acestei zone de agrement, care a avut un parcurs dificil, cu numeroase piedici.

„Această investiţie a fost demarată în urmă cu 10 ani, prin transferarea de la Guvern a unei suprafeţe de 7 hectare, din care un hectar luciu de apă – două iazuri. Îi mulţumesc lui Gheorghe Flutur, care atunci era ministru, pentru sprijinul acordat. A durat mult până am preluat terenul, am făcut proiectul, a început licitaţia, vreun an de zile a fost blocată de contestaţii, apoi, când am obţinut creditul prin care să facem investiţia, nu ni s-a dat voie să îl folosim, pentru că se depăşea gradul de îndatorare al României. Am mai aşteptat un an de zile, dar până la urmă totul e bine când se termină cu bine. Investiţia totală este de 6,17 milioane de lei, în condiţiile în care indicatorii economici erau de 11 milioane de lei – am făcut o economie de 4 milioane de lei. Consider că s-au făcut lucrări de calitate şi le dorim sucevenilor să se simtă cât mai bine în prima zonă de agrement a Sucevei!”, a adăugat edilul sucevean.

Confruntat cu o serie de păreri critice vizavi de terenurile de sport amenajate în cadrul zonei de agrement, Ion Lungu a spus: „Vreau să lămuresc un lucru – am văzut că unii comentează că terenurile de sport nu sunt bune, că nu sunt mari, că nu sunt suficiente... Aici nu este o bază sportivă, ci una de agrement. Acestea sunt terenuri de mini-tenis, mini-volei, badminton, tenis cu piciorul, nici vorbă de un teren de tenis omologat. Pe terenul de sport se poate juca handbal, baschet sau fotbal, dar sunt pentru divertisment, nu pentru competiţii sportive. Nu vor fi percepute taxe, totul este gratuit, dar vom avea un regulament strict, pe timpi. Dacă vrei să rezervi terenul de sport ori cel de mini-tenis, mergi şi te programezi cu buletinul, pentru o oră, la hidrobiciclete – o jumătate de oră, la biciclete – o jumătate de oră etc.”.

În opinia sa, principalul inconvenient este numărul insuficient al locurilor de parcare, motiv pentru care a solicitat ca o zonă care era iniţial doar pietonală, în jurul fântânii arteziene, să fie deschisă şi pentru accesul maşinilor.

Una dintre principalele atracţii ale zonei de agrement o reprezintă chiar lacurile, care au fost amenajate după doi ani de lucrări intensive, prin care au fost transformate din mlaştini năpădite de vegetaţie, în luciu de apă pretabil plimbărilor cu barca sau cu hidrobiciclete, cu pontoane şi foişor muzical, în care va cânta în fiecare duminică Fanfara Primăriei Suceava.

„O lucrare amplă, realizată de Primăria Suceava, a fost cea de decolmatare a celor două iazuri, din care s-au scos 12.000 de metri cubi de nămol, care a fost transportat într-o zonă unde era o groapă de gunoi ilegală, pe care am anihilat-o şi am transformat-o în zonă verde, care poate fi folosită şi ca parc”, a explicat viceprimarul Marian Andronache, care s-a ocupat de lucrare încă de când era director la Direcţia Domeniului Public.

Viitoare zone de agrement ale municipiului, pe malul râului Suceava şi în parcul Şipote

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a anticipat că Suceava va mai avea cel puţin încă două zone de agrement: „Vă felicit pentru această zonă de agrement, Suceava avea nevoie de aşa ceva şi sunt convins că nu vă veţi opri aici. Mă bucur că va continua acest proiect cu amenajarea parcului Şipote ca zonă de agrement – o aglomerare de 100.000 de oameni are nevoie de aşa ceva. Am speranţa că pe râul Suceava, prin regularizare, vom putea crea şi alte zone de agrement, atât la Iţcani, cât şi în zona comercială. Avem discuţii pe această temă cu Apele Române şi Ministerul Mediului. Sper să găsim înţelegere în Parlamentul României, ca din terenurile Agenţiei Domeniilor Statului să mai putem transfera municipiului Suceava o suprafaţă de teren pentru dezvoltare. Este anormal ca în centrul unui oraş ca Suceava să ţii blocate sute de hectare de teren ale ADS şi să nu dai drumul la dezvoltarea pe orizontală”.

Pe această idee a marşat şi deputatul Ioan Balan: „După 30 de ani în care nu s-a realizat nimic în privinţa parcului Şipote, care a fost doar subiect de campanie electorală, astăzi avem garanţia că toate forţele politice s-au pus umăr la umăr şi că va deveni un proiect realizabil. Când am candidat la primărie, cea mai frecventă solicitare de la suceveni era de a fi realizată o zonă de agrement. Râul Suceava trebuie să reprezinte prioritatea municipalităţii sucevene, acolo poate fi realizată cea mai bună zonă de agrement a oraşului. Este de datoria noastră să oferim Sucevei mai mult verde. Gri ne-au oferit comuniştii ani de zile.”

Facilităţile zonei de agrement, gratuite, dar cu limită de timp

Cu toate că zona de agrement a fost făcută cu un efort financiar considerabil, parţial dintr-un credit şi parţial de la bugetul local – cheltuielile neeligibile, accesul populaţiei la facilităţile create – locuri de joacă, terenurile de mini-golf, terenurile de sport, biciclete, hidrobiciclete, bărci etc. - nu este condiţionat de plata vreunei taxe.

În schimb, pentru ca un număr cât mai mare de oameni să se poată bucura de facilităţile create, fără a pune unii „monopol” pe ele, vor fi impuse o serie de reguli.

Astfel, solicitările de utilizare a facilităţilor se fac pe baza unui act de identitate, cu timp limitat: o oră pentru terenurile de sport, jumătate de oră pentru hidrobiciclete, o ora pentru biciclete etc.

„În şedinţa de Consiliu Local de luna aceasta vom discuta şi regulamentul de funcţionare a zonei de agrement. Recomandarea noastră este ca accesul să se facă pietonal, să încercăm să lăsăm maşinile acasă, în parcarea subterană din Centru. După finalizarea lucrărilor în cartierul Europa accesul se va putea face şi pe acolo. Îmi doresc să ştim să păstrăm ceea ce avem, pentru a ne putea bucura cu toţii de facilităţile zonei de agrement”, a declarat viceprimarul Lucian Harşovschi.

Prezent la inaugurare, patronul firmei care a executat lucrările de amenajare a zonei de agrement, Victor Mihalache, a spus: „Am fost încântat să lucrez în Suceava, cu atât mai mult cu cât la origini sunt sucevean, deşi acum locuiesc în Botoşani. Primarul Ion Lungu a pierdut un pariu cu Victor Construct, deoarece a spus că nu vom termina la timp, dar am făcut-o, în schimb a câştigat pariul cu sucevenii, care au acum o zonă de agrement modernă”.

Curând urmează să fie pus în practică şi un al doilea proiect, de dotare a zonei de agrement Tătăraşi cu noi facilităţi pentru suceveni, cele mai importante fiind cele două tiroliene, una cu o lungime de 100 de metri, pentru copii sub 12 ani, iar a doua, cu o lungime de 600 de metri, pentru copii de peste 12 ani.