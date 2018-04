Subcomisarul Daniel Șincari a subliniat că marea problemă a începutului de an sunt accidentele cu victime pietoni

Trist

O analiză a Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava cu privire la accidentele grave care au avut loc în primele trei luni ale acestui an în judeţ arată că numărul accidentelor este în uşoară scădere, însă numărul de morţi continuă să fie la cote foarte ridicate. În primul trimestru al acestui an, pe drumurile publice din judeţul nostru au avut loc 54 de accidente grave, cu 9 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. În aceste accidente au murit 16 oameni, cu un decedat în plus faţă de 2017, şi au fost înregistraţi 46 de răniţi grav, cu 14 în minus faţă de primul trimestru din anul precedent.

Tocmai la numărul de decedaţi Suceava stă cel mai râu de câţiva ani buni.

Pietonii care mor în accidente, marea problemă a începutului de an

Subcomisarul Daniel Şincari, şeful Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava, a subliniat că 2018 a început foarte prost în ceea ce priveşte accidentele cu victime pietoni. Din cei 16 morţi în accidente din primele trei luni ale acestui an, zece au fost pietoni.

„Avem zece accidente mortale prin mecanismul lovire pieton, ceea ce înseamnă foarte mult şi ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă. Este vorba atât de pietoni care au traversat neregulamentar, cât şi de pietoni care erau angajaţi regulamentar în traversare, dar şi de pietoni loviţi în timpul deplasării pe drumul public”, a arătat Daniel Şincari.

El a precizat că aceste accidente sunt şi cel mai greu de prevenit, problema fiind una care ţine în primul rând de educaţia rutieră, care lipseşte în mare măsură la cei care se deplasează pe drumurile publice, fie că sunt pietoni sau şoferi.

Doi vârstnici şi o fetiţă de 9 ani, accidentaţi mortal pe treceri de pietoni

Un adevăr este şi că la traversarea pe locul marcat trebuie o atenţie sporită, pentru că mulţi şoferi nu acordă prioritate. Iar de aici se poate ajunge la tragedii.

Din păcate, printre pietonii morţi în accidente de la începutul acestui an se găsesc un copil şi doi vârstnici loviţi de maşini pe trecerile de pietoni.

Pe 2 ianuarie, un bătrân de 78 de ani a fost accidentat pe o trecere de pietoni din Vatra Dornei, murind după aproximativ o lună de spitalizare.

La sfârşitul lunii ianuarie, şi un bătrân în vârstă de 62 de ani a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni, la Gura Humorului.

De un tragism aparte este şi accidentul petrecut la sfârşitul lunii martie, pe E 85, drumul care leagă Suceava de Bucureşti, pe trecerea de pietoni din centrul localităţii Vadu Moldovei. O fetiţă în vârstă de 8 ani a fost accidentată mortal, de o autocisternă de lapte, în timp ce traversa pe locul marcat.

Obiectivul principal al poliţiştilor rutieri este reducerea numărului de morţi în accidente

În afara celor 16 morţi în accidente din primele trei luni ale anului, alţi trei s-au adăugat în zilele scurse din luna aprilie.

Poliţiştii de la Serviciul Rutier Suceava au ca obiectiv reducerea numărului de morţi în accidente faţă de anul precedent. În 2017, pe şoselele din judeţul Suceava au murit 104 oameni, iar în 2016 s-au înregistrat 105 morţi.

Noi radare pistol vor asigura mai multe controale în trafic

Anul trecut, perioada neagră a fost cea a lunilor septembrie şi octombrie, faţă de lunile de vară, cum s-a întâmplat în anii precedenţi.

În acest an, poliţiştii rutieri se bazează deocamdată pe un radar pistol în plus, achiziţionat de Primăria Dumbrăveni. Un alt radar pistol a fost achiziţionat de Primăria Fălticeni şi se află în proceduri de omologare, pentru a fi folosit. De asemenea, şi Primăria municipiului Suceava a alocat buget pentru achiziţionarea a două radare pistol.

Reguli de bază pe care pietonii ar trebuie să le respecte

Pietonii trebuie să traverseze doar după ce se asigură temeinic şi trebuie să înţeleagă că nu pot trece drumul oricum, mai ales în cazul drumurilor naţionale sau al celor judeţene, cu trafic ridicat. O altă mare problemă este cu cei care se deplasează pe timp de noapte pe partea carosabilă, chiar dacă pe marginea ei, fără vreun element reflectorizant.

Numeroase exemple cu final tragic arată şi că traversarea pe un loc marcat trebuie să se facă cu atenţie. Este de preferat ca pietonul să înceapă traversarea doar după ce este sigur că şoferul care vine spre el cu maşina l-a văzut şi a început să reducă viteza. De asemenea, dacă un şofer opreşte şi dă prioritate, pietonul trebuie să se asigure că la fel face şi cel de pe sens opus ori cel de pe banda a doua de mers, în cazul drumurilor cu câte două benzi. Foarte multe accidente pe trecerile de pietoni au loc după ce şoferul de pe o bandă opreşte, iar cel care vine de pe a doua bandă, având şi vizibilitatea obturată, nu reduce la timp viteza.