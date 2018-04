Soluţie

După 30 de luni de proces, dosarul în care au fost judecaţi fostul şef al postului de poliţie Moara şi trei dintre colegii săi a ieşit în pronunţare. Tribunalul Suceava i-a găsit vinovaţi pentru majoritatea infracţiunilor şi a dispus condamnări pentru toate cele patru persoane.

Pedeapsa cea mai grea o are de executat chiar fostul şef de post, Romică Vasile Albu. Acesta a primit 4 ani pentru luare de mită - 10 fapte, 9 luni închisoare pentru fals intelectual, 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În final va avea de executat o pedeapsă de 5 ani, 3 luni şi 20 de zile închisoare. Vlad Nastasiea a primit pedeapsa cea mai simplă, respectiv 1 an închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În cazul său, magistratul care a analizat dosarul a dispus achitarea pentru luare de mită.

Ceilalţi doi inculpaţi din dosar, Cristian Ştefanovici şi Vasile Popovici, au primit câte 2 ani şi 11 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar suplimentar trebuie să presteze timp de 80 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul unităţii administrativ-teritoriale Primăria Mitocu Dragomirnei sau AJOFM Suceava. Programul de executare a acestei activităţi va fi stabilit de Serviciul de Probaţiune Suceava.

Soluţia de ieri nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava. În acelaşi dosar a mai fost trimis în judecată şi Gabriel Constantin Marţincu, în cazul acestuia dispunându-se achitarea.

Pentru ce s-a dispus trimiterea în judecată

Potrivit procurorilor care au dispus trimiterea în judecată, faptele au fost comise în perioada 10 octombrie 2013 - martie 2014, iar campionul la luat şpăgi era, în scenariul conturat de procurori, chiar fostul şef de post, Vasile Romică Albu, acesta fiind acuzat de nu mai puţin de 11 infracţiuni de luare de mită, 10 infracţiuni de abuz în serviciu şi 6 infracţiuni de fals intelectual.

În comunicatul remis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava sunt prezentate pe scurt toate ilegalităţile reţinute în sarcina agentului Albu.

Pe 5 octombrie 2013, a cerut şi primit de la un şofer suma de 100 de lei, pentru a nu-l sancţiona contravenţional, după ce respectivul făcuse o depăşire pe linia continuă. În mod normal, pentru această abatere conducătorul auto ar fi trebuit sancţionat cu amendă cuprinsă între 320 şi 400 de lei şi suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Agentul Albu, însă, în schimbul celor 100 de lei primiţi, susţin anchetatorii, a menţionat în procesul verbal de sancţionare că şoferul circula fără centura de siguranţă, dându-i o amendă în cuantum de 160 de lei.

La fel a procedat şi pe 14 noiembrie 2013, cu un alt şofer care a depăşit pe marcajul continuu şi pe care l-a amendat doar pentru că nu purta centura de siguranţă, respectivul plătind în schimb 100 de lei, pentru a-şi păstra permisul de conducere.

Un alt şofer care avea montat pe maşină un sistem de iluminare neomologat (tip xenon) pe lumini de întâlnire (faza scurtă) a scăpat fără amendă şi fără a-i fi reţinut certificatul de înmatriculare, tot în schimbul unei şpăgi de 100 de lei dată, se arată în rechizitoriu, fostului şef de post de la Moara.

Un alt bărbat, prins la volanul unui autoturism în timp ce depășea pe linia continuă, a plătit 150 de lei, pentru a rămâne cu permisul în buzunar şi pentru a scăpa de amendă, primind doar un avertisment pentru că „nu avea ataşată centura de siguranţă”.

Beat la volan, făcut scăpat de poliţist

În actele înaintate instanţei de judecată, procurorii vorbesc şi de măsluirea unui eveniment rutier de către agentul Vasile Romică Albu.

Astfel, pe 22 ianuarie 2014, fostul şef de post de la Moara a fost sesizat prin 112 despre producerea unui accident de circulaţie pe raza comunei.

La faţa locului, l-a găsit pe şoferul vinovat şi, deşi respectivul mirosea a alcool, poliţistul nu l-a pus să sufle în alcooltest şi nici nu l-a dus la prelevarea de probe de sânge. Mai mult, arată anchetatorii, agentul Albu „a inserat menţiuni false în fişa de eveniment şi registrul de evidenţă”.

Poliţistul Vasile Romică Albu se mulţumea şi cu şpăgi mai mici, arată anchetatorii, la multe dintre fapte primind doar câte 50 de lei. De exemplu, o „atenţie” de 50 de lei a primit de la un şofer prins că transporta animale fără documente sanitar-veterinare sau de la o şoferiţă care transporta pe bancheta din faţă a autoutilitarei pe care o conducea mai multe persoane decât sunt prevăzute în certificatul de înmatriculare.

50 de lei, mai arată procurorii, a primit agentul Albu şi de la un localnic prins că transporta o căruţă cu lemne, deşi nu avea documente de provenienţă pentru materialul lemnos.

„Prin faptele lor, de a nu sancţiona, cel mai adesea contra unor sume de bani, faptele contravenţionale pe care le-au constatat, inculpaţii au cauzat o vătămare gravă a drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei pe care o reprezintă, prin ştirbirea încrederii populaţiei în eficienţa şi corectitudinea agenţilor statului în aplicarea normelor de drept”, se arăta în comunicatul Parchetului de lângă Tribunalul Suceava.