Unul dintre cele mai dramatice accidente care au avut loc vreodată în judeţul Suceava, soldat cu moartea a cinci tineri, care au murit arşi de vii în maşina cu care se deplasau, a avut drept cauză determinantă consumul de alcool. Aceasta este una din concluziile anchetei din cazul accidentului petrecut în dimineaţa zilei de 1 noiembrie 2017, pe DN 17, la intrarea în Ilişeşti dinspre Suceava. După cum s-au adunat date încă de atunci, cei cinci tineri petrecuseră Halloween-ul în clubul Versus din Suceava, unde au fost văzuţi consumând alcool. Probele prelevate după tragedie de pe cadavre, ajunse la Institutul de Medicină Legală Iaşi, au confirmat, recent, că patru din cei cinci morţi din maşina care a ars consumaseră alcool. Printre ei şi tânărul care s-a aflat la volan în dimineaţa zilei de 1 noiembrie, în jurul orei 3.30, când cei cinci se întorceau de la club spre casele lor.

Ciprian Năsăudean, în vârstă de 26 de ani, din Gura Humorului, conducea un autoturism marca Audi, înmatriculat în Elveţia.

Ce a urmat a fost un amestec de inconştienţă şi ghinion.

Șoferul a pătruns cu viteză excesivă în curba la dreapta de la intrarea în Ilişeşti, autoturismul derapând şi intrând pe contrasens. Maşina s-a lovit de un autocamion şi apoi de un VW Tiguan, care circulau de pe sens opus. În momentul impactului cu a doua maşină, autoturismul Audi deja ardea. Șoferul VW-ului Tiguan a relatat momentele de coşmar de la acea vreme:

„Eram în spatele autocamionului când maşina a venit cu viteză şi a intrat în roata din stânga faţă a acestuia, după care a ricoşat în mine. Când a intrat în camion, autoturismul s-a aprins, când m-a lovit pe mine era aprins, deci luase foc. A luat foc instantaneu, în momentul în care a intrat în roata camionului. Am ieşit cu greu din maşină, uşa fiind blocată în urma impactului. Ei au venit de-a latul drumului şi au intrat cu partea laterală în mine. Când am văzut farurile am oprit deja şi eu eram oprit în momentul în care au intrat în mine. În maşină nu am văzut nimic, că luase foc, am auzit doar ţipând, am dat cu stingătorul mic al maşinii, dar s-a terminat şi nu am reuşit să sting”.

În câteva secunde, maşina ardea deja ca o torţă.

Având în vedere declaraţiile martorilor, cel puţin câţiva dintre tineri trăiau după impact, fiind auzite ţipete disperate timp de câteva secunde.

În condiţiile în care trupurile au ars, medicii legişti nu au avut cum stabili alcoolemiile. Aceştia au putut doar să transmită dacă respectivii aveau sau nu alcoolemie în sânge.

Alcoolul apare prima dată în statistici la cauze principale ale accidentelor

Anul trecut a fost primul în care alcoolul a apărut în statisticile Serviciului Rutier Suceava ca una din cauzele principale ale accidentelor rutiere.

În 2017, din cauza consumului de alcool, s-au produs 21 de accidente rutiere grave, soldate cu şapte persoane decedate şi 18 rănite grav. La acestea se mai adaugă 16 accidente grave, cu 17 decedaţi, care au avut cauză determinantă alcoolul la volan.

Cele mai grave accidente din Suceava de anul trecut, cel cu cinci morţi de la Ilişeşti, şi cel cu 6 morţi de la Sasca Mare – Cornu Luncii, în care a murit un preot şi membri ai familiei sale, au fost provocate de şoferi băuţi.

Aceste date cât se poate de îngrijorătoare arată la ce tragedii se poate ajunge din cauza consumului de alcool la volan. Poliţiştii continuă să prindă în fiecare săptămână mulţi şoferi băuţi, uneori de ordinul zecilor, semn că alcoolul la volan rămâne în continuare o mare problemă în judeţul nostru.