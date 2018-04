„România Centenară prinde rădăcini”

45 de elevi ai Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava au uitat, joi, preţ de câteva ore de tablete şi smartphone-uri, de şcoală şi lecţii, aceştia participând la o acţiune de plantare de puieţi, o activitate inedită şi nouă pentru cei mai mulţi dintre ei.

Adolescenţii au îmbinat distracţia şi munca, au lucrat după indicaţiile silvicultorilor, iar rezultatul muncii lor s-a concretizat în plantarea a 500 de puieţi de gorun, paltin şi fag în Cantonul silvic Mihoveni, ce aparţine de Ocolul Silvic Pătrăuţi.

Activitatea programată ieri, intitulată „România Centenară prinde rădăcini”, este un proiect ce se încadrează în sfera activităţilor care marchează Centenarul Unirii. De asemenea, acţiunea se înscrie în „Luna pădurii”, din perioada 15 martie - 15 aprilie, unul dintre cele mai importante evenimente silvice şi ecologice organizate pe plan mondial, care urmăreşte responsabilizarea faţă de mediul înconjurător.

Prof. Tatiana Matei, iniţiatoarea „România Centenară prinde rădăcini”, a arătat că acţiunea îşi doreşte să aducă o contribuţie la regenerarea mediului înconjurător în proximitatea oraşului Suceava.

”Copiii sunt foarte dornici şi nu am reuşit să-i aducem pe toţi care şi-ar fi dorit să participe, de aceea am venit doar cu un eşantion din cei 800 de elevi ai unităţii. În total vom planta 500 de puieţi - paltin, fag şi gorun, aceştia din urmă fiind simbol al veşniciei, având durată de viaţă foarte îndelungată. Elevii sunt din clasele a X-a şi a XI-a, se descurcă foarte bine, unii sunt din mediul rural şi au experienţă şi îi mai ajută pe cei mai puţin familiarizaţi”.

La rândul său, Maria Atănăsoae, director adjunct al Colegiului „Spiru Haret” Suceava, a adăugat că acţiunea de plantare este una din cele 12 circumscrise proiectului demarat de Colegiul "Spiru Haret", "Centenarul Unirii”, pe 28 noiembrie 2017.

Fetele au muncit cot la cot cu băieţii

Inginerii silvici aupregătit terenul şi le-au explicat elevilor tehnica şi etapele care trebuie bifate pentru realizarea gropilor şi pentru plantarea puieţilor şi le-au oferit elevilor şi o demonstraţie practică.

Îndemânatici sau mai puţin pricepuţi, elevii au pus mâna pe hârleţe şi săpăligi şi s-au apucat de treabă.

”Merge bine, suntem la al şaptelea puiet şi sperăm să plantăm cât mai mulţi. Este pentru prima dată când facem asta, însă domnii ingineri de aici ne-au arătat cum se face şi am reuşit să învăţăm”, ne-a mărturisit Denisa, elevă a colegiului.

„E bine, e aer curat, am mai făcut treaba asta, nu e ceva foarte greu, dar terenul e cam dur. E bine-venită şi activitatea asta, mai avem nevoie şi de recreere, nu doar şcoală şi iar şcoală”, ne-a spus Sergiu.

Fetele au muncit cot la cot cu băieţii şi, chiar dacă şi pauzele şi-au făcut loc des în programul de joi, rezultatele nu au întârziat să apară.

”A fost foarte bine până acum, am plantat peste 15 puieţi şi am făcut şi gropi. Am mai făcut, suntem obişnuiţi, chiar în <Şcoala altfel>, în anii trecuţi, am mai avut astfel de activităţi. E foarte bine-venită ieşirea, mai ales că am avut o perioadă mai stresantă şi s-a prelungit vacanţa”, a spus Andreea.

Ing. Bogdan Lemnariu, şef de district, a coordonat acţiunea de joi, acesta menţionând: „Am făcut de dimineaţă un instructaj, le-am arătat modul de lucru, iar elevii se descurcă destul de bine, au învăţat repede tehnicile şi se familiarizează cu plantatul. Trebuie plantaţi pe această parcelă în jur de 10.000 de puieţi. Astfel de acţiuni au mai avut loc şi sunt programate şi în viitor”.