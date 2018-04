Sprijin

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunţat că Ministerul Sănătăţii a alocat suma de 11 milioane de lei necesară pentru finalizarea lucrărilor la spitalul din acest municipiu. Cătălin Coman a declarat că suma a fost alocată marţi, 10 aprilie a.c., iar banii vor fi folosiţi pentru lucrări de construcţie şi achiziţionarea de dotări nemedicale. Astfel, el a precizat că din suma totală de 11 milioane de lei, 8,5 milioane de lei vor fi folosiţi pentru construcţii, iar 2,5 milioane de lei pentru dotări nemedicale. „Practic, prin alocarea acestei sume Spitalul municipal Fălticeni are asigurată finanţarea integrală pentru finalizarea lucrărilor de construcţie”, a declarat Cătălin Coman. El a spus că la finalul acestei luni va fi terminată construcţia spitalului, la nu mai puţin de 27 de ani de la începerea lucrărilor. El a spus că în perioada următoare vor fi începute procedurile pentru licitaţia pentru achiziţionarea dotărilor nemedicale, respectiv mobilierul din saloane, aparatură pentru bucătărie, dotări pentru bucătărie şi spălătorie, televizoare, frigidere, mobilier pentru săli de aşteptare, ambulatoriu şi laboratoare. Cătălin Coman a subliniat că în funcţie de cum va decurge licitaţia sunt şanse foarte mari ca Spitalul Municipal Fălticeni să fie funcţional anul acesta. „Este o mare realizare pentru Fălticeni, dar şi pentru întreaga zonă. Spitalul Municipal Fălticeni va deservi o zonă cu 150.000 de locuitori, din municipiul Fălticeni, 17 comune şi oraşele Liteni şi Dolhasca. Și vreau să mulţumesc pentru sprijin şi cooperarea pe care am avut-o în finalizarea acestei investiţii cu senatorul Ioan Stan, deputatul Alexandru Rădulescu şi cu managerul spitalului, Vlad Morariu”, a precizat Cătălin Coman. Primarul din Fălticeni a spus că tot în perioada următoare se vor asigura şi dotările medicale, iar după mutarea spitalului în noua locaţie va urma dărâmarea spitalului vechi şi realizarea lucrărilor de amenajări exterioare, respectiv parcări, parc, alei şi căi de acces, pentru care primăria are alocaţi în buget banii necesari.

„Vreau să îi mulţumesc doamnei ministru Sorina Pintea pentru alocarea acestei ultime tranşe de bani pentru finalizarea spitalului. Trebuie precizat că începând din 2012 şi până în prezent, pentru spitalul din Fălticeni a fost alocată o sumă totală de 50 de milioane de lei, adică 500 de miliarde de lei vechi. Sunt fericit acum că visul de 27 de ani al fălticenenilor este aproape de a se împlini, iar secretul constă în munca de echipă, extrem de activă şi eficientă pe care am avut-o cu Ioan Stan, Alexandru Rădulescu şi Vlad Morariu. Nu vreau să fac politică, dar asta este realitatea, din 2012 şi până în prezent doar guvernele PSD au alocat fonduri pentru Spitalul Municipal Fălticeni”, a mai spus Cătălin Coman.

El a mai arătat că în aproximat o lună, în municipiul Fălticeni va începe construcţia unui bloc ANL care va avea 12 locuinţe de serviciu pentru medicii spitalului.