Accident grav

Grav accident la primele ore ale dimineţii de miercuri, pe DN 17, în comuna Şcheia. O femeie a murit şi trei persoane au fost rănite, în urma coliziunii dintre un tir şi un autoturism taxi. În urma impactului dintre cele două vehicule, taxiul răsturnat pe cupolă a fost proiectat într-un alt autoturism parcat pe marginea drumului, după care s-a oprit în poarta fabricii de lactate din zonă. Trei dintre victime au rămas încarcerate pe bancheta din spate a taximetrului, fiind nevoie de intervenţia pompierilor pentru descarcerarea acestora. Din păcate, o femeie şi-a pierdut viaţa din cauza leziunilor suferite, iar un alt ocupant al autoturismului taxi a ajuns la spital şi a rămas internat în stare gravă.

Impactul s-a produs la primele ore ale dimineţii, pe drumul cu sens unic din Şcheia

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 06.10 şi a fost făcut de o femeie care, aflată pe scaunul din dreapta faţă al autoturismului, a reuşit să iasă din maşina răsturnată pe cupolă. Ea anunţa faptul că, în urma unei coliziuni dintre un tir şi două autoturisme, un autoturism s-a răsturnat pe cupolă, trei persoane rămânând încarcerate în interior. La faţa locului au ajuns în scurt timp două autospeciale de descarcerare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Suceava, o autospecială pentru transport victime multiple şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Pompierii au acţionat pentru descarcerarea a trei persoane rămase captive pe bancheta din spate a autoturismului taxi, răsturnat pe cupolă în zona porţii de intrare la fabrica de lactate. Alte două persoane, între care şi şoferul de taxi, reuşiseră să iasă din autoturism înainte de sosirea echipelor de salvare.

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, Cornelia Logigan, o femeie de 44 de ani, din comuna Ilişeşti, care mergea la serviciu, nu a mai putut fi salvată, paramedicii constatând decesul acesteia în jurul orei 06.45. Alte trei victime, între care un bărbat aflat în stare gravă, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Sublocotenent Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, ne-a declarat după intervenţia dificilă: „Am intervenit la faţa locului cu două autospeciale pentru descarcerare şi o autospecială pentru transport victime multiple, cu sprijinul a patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. În accident au fost implicate un tir, un autoturism taxi şi un al doilea autoturism care era parcat şi din fericire nu avea nici o persoană în interior. În urma impactului autoturismul taxi s-a răsturnat, iar din cele cinci persoane aflate în interior, două au ieşit singure, iar alte trei au rămas încarcerate, fiind nevoie de intervenţia pompierilor pentru extragerea lor. Din nefericire, una dintre persoanele încarcerate, o femeie, a fost declarată decedată, iar celelalte victime au fost stabilizate şi transportate la spital.”

Un accident al cărui mecanism de producere este cercetat de poliţişti

Din primele cercetări făcute de poliţişti, accidentul s-ar fi produs în momentul în care autotrenul a încercat schimbarea benzii de mers şi a acroşat autoturismul taxi, care circula în aceeaşi direcţie. Autoturismul a fost proiectat în afara părţii carosabile, pe partea stângă a drumului, unde s-a răsturnat pe cupolă, acroşând şi un autoturism parcat pe partea stângă a drumului, în afara părţii carosabile, care din fericire nu avea pe nimeni în interior.

Gheorghe Pupăză, şoferul în vârstă de 50 de ani al autoturismului taxi Dacia Logan, a declarat pentru Monitorul de Suceava: ”Veneam de acasă, de la Păltinoasa, şi în drum spre Suceava am luat la ocazie patru pasageri din comuna Ilişeşti, o femeie în dreapta mea, alte două femei pe bancheta din spate şi un bărbat pe partea dreaptă a banchetei din spate. La un moment dat, în timp ce circulam pe segmentul de drum cu sens unic din zona Jumbo din Şcheia, pe banda din dreapta, am apucat să văd în oglindă semnalizarea spre dreapta făcută de un tir, care intenţiona să treacă pe banda mea, el circulând pe banda din stânga. În acel moment bara din faţă a cabinei tirului m-a acroşat în zona triplei de semnalizare stânga spate, autoturismul s-a rotit prin faţa cabinei camionului, după care s-a răsturnat pe cupolă şi a parcurs în această poziţie circa 20-30 de metri, spre partea din stânga a drumului, până în apropierea porţii fabricii de lapte. În acele momente am acroşat şi un autoturism Audi, parcat pe partea stângă a drumului.”

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ în cazul şoferului de tir şi de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru cel aflat la volanul taximetrului, care a declarat că băuse alcool cu o seară înainte. Comisarul-şef Ionuţ Epureanu, din cadrul IPJ Suceava, a declarat: „Din primele cercetări, Cristian Tanu, de 38 de ani, în timp ce conducea ansamblul de autovehicule format din autoutilitară cu semiremorcă pe Calea Humorului din comuna Şcheia, pe un sector de drum cu sens unic şi având direcţia de mers spre municipiul Suceava, în dreptul SC Bucovina a efectuat manevra de schimbare a benzii de circulaţie, acroşând autoturismul marca Dacia Logan condus de Pupăză Gheorghe, de 50 ani.” Poliţiştii Biroului Rutier Suceava fac cercetări în continuare în cadrul unui dosar penal, deschis pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

O femeie moartă şi un bărbat în comă, în urma impactului deosebit de violent

În urma accidentului grav de ieri dimineaţă, a fost nevoie de o mobilizare importantă a salvatorilor, la faţa locului ajungând nu mai puţin de cinci autospeciale de ambulanţă, dintre care una pentru victime multiple. După descarcerarea celor aflaţi pe bancheta din spate a autoturismului a fost nevoie de practicarea manevrelor de resuscitare în cazul femeii de 44 de ani, însă din păcate acestea nu au dus la nici un rezultat, leziunile suferite de victimă fiind incompatibile cu viaţa. Alte trei victime, două femei şi un bărbat, au fost transportate la spital după ce au fost stabilizate la locul accidentului.

Medicul Liviu Cârlan, şeful Unităţii de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean, ne-a declarat: „La UPU au fost primiţi trei pacienţi, victime ale unui accident de circulaţie. Din cei trei pacienţi doar unul se află în stare foarte gravă, comă gradul II-III, i s-a efectuat un computer tomograf unde s-au identificat leziuni la nivelul bazei craniului, deci un traumatism cranio-cerebral sever. Celelalte două victime sunt pacienţi cu multiple contuzii la nivelul capului, al membrelor, dar stabili din punct de vedere hemodinamic şi respirator, fără interesarea unor leziuni ale organelor interne.” Drumul celor patru pasageri din autoturism, care fuseseră luaţi la ocazie din comuna Ilişeşti, s-a oprit brusc în urma gravului accident de ieri dimineaţă, din păcate pentru femeia de 44 de ani sfârşindu-se tragic şi cursul vieţii.