Momentul adevărului

Suspansul modificării veniturilor medicilor şi asistenţilor medicali după majorările salariale aplicate de la 1 martie a.c. a luat sfârşit. Statele de plată pentru luna martie arată că aceste categorii de salariaţi de la Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava nu vor avea venituri mai mici decât în luna precedentă. Excepţie fac, deocamdată, infirmierele, îngrijitoarele şi personalul auxiliar din anumite secţii, care au pierdut între 100 şi 300 de lei.

Managerul Spitalului de Urgenţă, Vasile Rîmbu, a declarat, ieri, că din luna martie ”veniturile sunt peste cele din luna februarie, substanţial mai mult pentru medici şi mai mari la asistente”. Excepţie fac angajaţii secţiilor Anatomie patologică şi Medicină legală, unde nici sporurile de 85% nu au dus veniturile la nivelul lunii februarie. De asemenea, nu a crescut, faţă de februarie, suma corespunzătoare gărzilor, acestea fiind raportate la salariile de la 1 ianuarie 2018 şi nu la cele de la 1 martie 2018.

Rîmbu a arătat că, în conformitate cu statele de plată, la spitalul pe care îl conduce, în luna martie medicii din Anestezie Terapie Intensivă (ATI) au avut venituri brute, fără gărzi, cuprinse între 20.000-24.500 de lei pentru un medic cu gr. III şi 27.985 de lei un medic cu gr. V, majoritatea având venituri brute în jur de 25.700 de lei, salariul de bază + sporuri. La această sumă se mai adaugă circa 9.000 de lei, contravaloarea gărzilor efectuate.

Personalul TESA a rămas cu cele mai mici venituri, în jur de 5.000-6.000 de lei brut

În Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), medicii au venituri brute între 25.000 şi 27.000 de lei, la Medicină internă între 17.000 şi 18.300 de lei, la Chirurgie între 19.500 şi 22.400 de lei, toate fără gărzi, care înseamnă încă circa 9.000 de lei în plus. Un medic primar de gr. V de la Pneumoftiziologie are aproximativ 25.500 de lei pe lună cu tot sporuri, fără cuantumul gărzii la domiciliu. După impozitarea veniturilor şi reţinerea contribuţiilor, suma cu care medicii pleacă acasă la sfârşitul lunii este echivalentul a aproximativ 4.000 de euro.

La Anatomie patologică, secţie în care veniturile au scăzut, asistentele care aveau 12.800-13.000 de lei venit brut în februarie vor primi acum între 11.000 şi 13.000 de lei.

Cele mai mici salarii din spital le are personalul TESA, indiferent de studii. Rîmbu a declarat că un şef serviciu cu vechime are 10.000 de lei brut, dar media la TESA, inclusiv şefi de servicii, este de 5.000-6.000 de lei, „mai puţin decât o infirmieră din anumite secţii”. Muncitorii şi liftierii au pierdut, de asemenea, la salariu sume între 500 şi 600 de lei. Un muncitor grupa V are un salariu brut de 2.700 de lei şi nici un fel de sporuri sau alte venituri.

Managerul Vasile Rîmbu a declarat că majorările salariale de la 1 martie au presupus „un efort financiar uriaş pentru spitale” şi că „pentru a echilibra oarecum situaţia, pentru personalul care nu a beneficiat de majorări am acordat sporuri la limita maximă, iar cei care au beneficiat de majorări le-au primit la limita minimă”.

Astfel, pentru zilele de sâmbătă şi duminică lucrate, Spitalul de Urgenţă Suceava acordă un spor de 75%, pentru gărzile din timpul săptămânii, unde legea spune că se poate acorda spor între 0 şi 75%, spitalul a optat pentru 50%, iar pentru gărzile de weekend, unde legea prevede un spor între 0 şi 100%, spitalul sucevean acordă 75%. „După experienţa acestei luni, vom lua în analiză caz cu caz personalul cu descreşteri salariale şi, dacă vom găsi soluţii, le vom aplica. Posibilitatea de intervenţie este însă destul de redusă. Cei care au avut scăderi salariale deja beneficiază de sporuri acordate la maximum”, a mai spus managerul Vasile Rîmbu.