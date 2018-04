Premii

Rezultate valoroase au fost obţinute de lotul judeţean la Olimpiada Naţională de Geografie, care s-a desfăşurat în perioada 1 - 6 aprilie, la Brăila.

Cea mai bună performanţă îi aparţine elevului Alexandru Ştefăniţă Miron, de la Colegiul Naţional "Nicu Gane" Fălticeni, care s-a clasat pe locul I, cu cel mai mare punctaj (92,99) la clasa a IX-a.

Elevul este îndrumat de prof. Marcel Porof, coordonatorul Cercului de Geografie din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni, unde, din toamna anului trecut, se pregăteşte şi Alexandru.

„Au fost destul de dificile cele două probe, poate cea teoretică a fost ceva mai uşoară. La proba practică, am fost marţi în câteva zone din Brăila, după care, a doua zi, am susţinut proba, cu întrebări legate de locurile în care am fost”, a povestit Alexandru. Acesta a menţionat că este pasionat de geografie încă din clasa a IV-a, în clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a participând la Concursul naţional de geografie Terra, îndrumat fiind de prof. Marius Chirilă. Alexandru a fost elev al Şcolii Gimnaziale Boroaia.

Un alt rezultat remarcabil - Premiul al II-lea - a fost obţinut de elevul Alexandru Ghiarasim, din clasa a VIII-a, de la Şcoala Gimnazială Zamostea. Adolescentul a avut cel de-al doilea punctaj, 95,37, la clasa a VIII-a, din cei 47 de participanţi de la această categorie. Alexandru este pregătit de prof. Adriana Adochiţei.

Cu menţiune au fost recompensaţi ceilalţi patru membri ai lotului judeţean.

Daria Balahura, din clasa a VIII-a, de la Şcoala Gimnazială „Teodor Ştefanelli” Câmpulung Moldovenesc, a ocupat locul VI, cu 91,37 de puncte. Eleva este pregătită de prof. Mihaela Solcan.

Ioana Ţîmpău, din clasa a IX-a, de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, s-a clasat pe poziţia a VII-a, cu 85,37 de puncte. Ea a fost coordonată de prof. Radu George Ciumaşu.

Teodor Marcan, din clasa a X-a, de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, a obţinut 90,75 de puncte şi s-a clasat pe poziţia a V-a, sub îndrumarea prof. Mihaela Iuliana Ciubotariu. Tot de la colegiul militar câmpulungean a participat şi Bogdan Daniliuc, din clasa a XI-a, care o ocupat locul VII, cu 90,25 de puncte, elevul fiind pregătit de prof. Radu George Ciumaşu.

Radu George Ciumaşu a însoţit lotul judeţean la Brăila, la Olimpiada Naţională.

Totodată, prof. Marcel Porof a făcut parte din Comisia centrală a olimpiadei.

„Rezultatele de prestigiu se înscriu pe linia tradiţiei din ultimii ani”

Olimpiada Naţională de Geografie are mai multe probe, două dintre acestea implicând toţi participanţii (proba teoretică şi cea practică), în urma cărora se stabilesc laureaţii şi premianţii, iar alte două probe vizează barajul de selecţie pentru Olimpiada Internaţională de Geografie – OIGeo (Canada – un lot de patru elevi) şi pentru Balcaniada de Geografie (Iaşi, România, între 24-28 iunie 2018 – două loturi a câte patru elevi), la care participă elevii care obţin media finală 8,00 şi care stăpânesc cunoştinţele de limba engleză (nivel B2).

Inspectorul şcolar de geografie, prof. dr. Constantin Cocerhan, a apreciat că după parcurgerea primelor două probe lotul judeţului Suceava a avut o comportare remarcabilă, obţinând un premiu I, un premiu II şi patru menţiuni din partea Ministerului Educaţiei Naţionale. Cu o medie a punctajului de 91,01 puncte, judeţul nostru va fi pe unul din primele locuri din ţară, dacă nu chiar pe primul, într-un clasament neoficial, care se va anunţa vineri la premiere, a mai arătat Constantin Cocerhan.

„Rezultatele de prestigiu obţinute de geografii suceveni, la Olimpiada din 2018, se înscriu pe linia tradiţiei din ultimii ani şi sunt efortul muncii individuale a fiecărui olimpic, sub coordonarea profesorilor îndrumători, dar şi a lucrului în echipă. Astfel, în acest an şcolar s-au înfiinţat, la iniţiativa Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, grupe de performanţă pe bază de voluntariat, la care au participat şi s-au pregătit suplimentar elevii pasionaţi de geografie, aceştia fiind îndrumaţi de profesori cu experienţă în domeniu. Felicitări premianţilor, toată gratitudinea cadrelor didactice care au îndrumat elevii pe drumul spre marea performanţă şi, nu în ultimul rând, mulţumiri părinţilor şi managerilor de şcoli pentru implicare şi susţinere”, a mai adăugat inspectorul şcolar Cocerhan.