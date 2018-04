Deranj

O dispoziţie prin care poliţiştilor li s-a cerut să dea raport scris atunci când dau avertismente în loc de amenzi a stârnit un val de nemulţumiri în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava. Scandalul a devenit deja unul la nivel naţional, sindicatele de poliţie acuzând că dispoziţia este una abuzivă şi ilegală.

Dispoziţia este semnată de unul dintre adjuncţii IPJ Suceava, comisarul-şef Toader Buliga, care coordonează activitatea pe linie rutieră.

Mulţi poliţişti spun că prin aceasta ei sunt practic obligaţi să dea doar amenzi şi să aducă bani mai mulţi la buget. De partea cealaltă, conducerea poliţiei judeţene vine cu nişte date care creează suspiciuni cu privire la numărul foarte mare de avertismente care se dau în judeţul Suceava.

Poliţiştii trebuie să explice în scris de ce au dat fiecare avertisment în parte

În dispoziţia scrisă se arată că agenţii constatatori vor întocmi o notă la ieşirea de la serviciu, anexată la raportul de activitate, în care vor exemplifica fiecare caz în care au aplicat sancţiunea constatată în avertisment, motivând corespunzător decizia privind aplicarea avertismentului, prin raportare la criteriile de individualizare a sancţiunii, prevăzute de articolul 21, aliniatul 3, din OG nr. 2/2001.

Poliţiştii din Suceava sunt de departe cei mai înţelegători cu şoferii

Această dispoziţie vine după ce o analiză la nivel naţional a arătat că poliţiştii suceveni sunt cei mai blânzi cu şoferii pe care îi prind comiţând nereguli în trafic.

Datele arată că din totalul sancţiunilor constatate la nivelul judeţului, 42% au fost doar avertismente scrise. La unele subunităţi rutiere din judeţul Suceava numărul avertismentelor depăşeşte 50%, fapt considerat inadmisibil într-un judeţ care se află pe locul I la nivel naţional la număr de morţi în accidente.

Comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene, a declarat că analizele la nivelul subunităţilor de poliţie rutieră arată că între 30 şi 56% din totalul sancţiunilor aplicate sunt avertismente, fiind constatată o medie de 42%.

El a arătat că în Ilfov avertismentele reprezintă doar 5%, la Constanţa 15%, la Iaşi 25% şi la Bistriţa-Năsăud, şi el judeţ fruntaş la avertismente, 30%.

Chiar dacă nimeni nu o spune oficial, aceste cifre privind avertismentele ascund şi alte suspiciuni, privind fapte de corupţie. Sunt şi cazuri în care şoferi prinşi circulând cu viteze ameţitoare, chiar de mai multe ori, au luat doar avertismente în loc de amenzi.

SNAP: „Cereţi poliţiştilor să aplice măsuri corective pentru abateri care nu au o gravitate majoră”

Pe acest fond s-a ajuns la această dispoziţie, una care, acuză sindicaliştii, nu ar fi legală.

Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP) a reacţionat dur, arătând că prin managementul defectuos şefii poliţiei nu îi lasă pe agenţi să lucreze şi îi transformă în „secretare”: „Timpul pe care poliţistul operativ îl pierde pentru întocmirea de situaţii şi rapoarte absurde este timpul în care poliţistul ar trebui să se afle în stradă”.

Sindicaliştii de la SNAP au mai transmis: „Cereţi poliţiştilor să aplice măsuri corective pentru abateri care nu au o gravitate majoră, care pot fi corectate în conduita şoferului, prin avertisment, fapt ce contravine direcţiei promovate de către IGPR, care pune accent pe munca de prevenire, nu pe cea de sancţionare”, au arătat sindicaliştii.

Poliţişti se plâng că sunt transformaţi în „călcători de lege”

Poliţişti rutieri din judeţ au transmis note de răspuns la dispoziţia comisarului-şef Toader Buliga, în care au explicat că legea prevede clar că agentul constatator este singurul în măsură să cântărească criteriile de individualizare a sancţiunilor cu avertisment aplicate.

„Obligarea poliţistului la întocmirea unui raport ulterior justificativ consider că este ilegală, în principal pentru că motivele avertismentului se înscriu doar în procesul-verbal de sancţionare şi, în al doilea rând, pentru că orice ordin sau dispoziţie trebuie să aibă suport concret în drept. Or, dispoziţia arătată mai sus consider că nu are. Ea are ca şi cauză doar o bănuială subiectivă a celui care a emis-o că toţi poliţiştii din cadrul IPJ Suceava care aplică avertismente sunt nişte călcători de lege”, a transmis unul dintre poliţiştii rutieri de la Câmpulung Moldovenesc.

Poliţişti cu care am discutat pe parcursul zilei de ieri spun că amenzile sunt foarte mari, iar de multe ori pur şi simplu nu pot „nenoroci” omul care munceşte o lună pentru acei bani.

Din punctul nostru de vedere, toate aceste probleme pleacă de la legislaţia care lasă mult prea multă libertate agentului în aplicarea avertismentului. Dacă această măsură nu ar putea fi aplicată la abaterile grave (alcool la volan, viteză de peste 50 de kilometri la oră faţă de limita admisă etc.), atunci şi suspiciunile ar fi mai puţine.